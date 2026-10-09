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Gostujući u podkastu „SportCast“, Ćirić je kroz suze otkrio da su njegova deca pohađala školu u kojoj se dogodio masakr. Posebno potresan detalj ispričao je tek nakon godinu i po dana, kada mu je ćerka Zoja prenela šta se dogodilo u učionici u kojoj se nalazila.

– Znate, to je promenilo život svima. Moja deca su bila tamo – počeo je Ćirić, kojem su u tom trenutku navrle suze na oči.

Nastavio je da govori o prisebnosti učiteljice koja je, kako je istakao, odigrala važnu ulogu u tome da deca iz njenog odeljenja budu zaštićena.

– Pre svega, imali smo tu sreću da je ta učiteljica, Zojina nastavnica, bila jako pribrana. Oni su bili u učionici pored one u koju je uleteo monstrum. Posle godinu, godinu i po dana, ćerka nam je rekla da je učiteljica uzela dnevnik da vidi ko će biti dežuran. Ta mala, nažalost pokojna Ana Božović, bila je prva, a Zoja Ćirić poslednja. Pitanje je bilo s kojeg će kraja da krene. To je priča – ispričao je Ćirić kroz suze.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Ćirić Foto: Screenshot / Youtube (Sportcast)

Bivši reprezentativac Srbije posebno je istakao da ga boli što se, kako smatra, nedovoljno govori o deci koja su preživela tragediju i o posledicama sa kojima su nastavila da žive.

– Niko se više nije bavio tom decom koja su preživela, gde su, šta rade, kako su to podnela. Promenio se život svima. Ta mala Ana je bila kod nas, Emu sam znao. I tako, mislim, milion i jednu stvar posle čuješ. To sam mesecima imao osećaj kao da mi je slon na grudima – priznao je proslavljeni vaterpolista.

Ćirićeva ispovest još jednom je podsetila na bol i traumu koje je tragedija u Ribnikaru ostavila ne samo na porodice stradalih, već i na decu koja su preživela, njihove roditelje, nastavnike i čitavu zajednicu.