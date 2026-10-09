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Rasel je bio najbrži ostvarivši vreme od 1:32,274 minuta.

Drugo vreme imao je vozač Ferarija Šarl Lekler, a treće svetski šampion Lando Noris u Meklarenu. Lekler je bio sporiji od Rasela za 0,198 sekundi, a Noris za 0,273 sekundi.

Četvrti je bio drugi vozač Ferarija Luis Hamilton, peti Oskar Pjastri u Meklarenu. Do desete pozicije su još i Maks Verstapen, Kimi Antoneli, Isak Hadžar, Pjer Gasli i Lijam Loson.

1/6 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Vikend u Singapuru nastavlja se danas od 14.30 kada su na programu kvalifikacije za sprint trku, koja se vozi u subotu od 11.00.

Kvalifikacije za trku su u subotu od 15.00, dok je trka za Veliku nagradu Singapura u nedelju od 14.00.

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