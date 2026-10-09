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Ljubica Kecman, jedna od najlepših srpskih odbojkašica, vratila se u zemlju i ove sezone igraće za Crvenu zvezdu, klub u kojem se afirmisala.

Ljubica Kecman se posle 11 punih godina vratila u Crvenu zvezdu, klub u kojem je daleke 2009. kao devojčica napravila prve korake.

Ljubica Kecman iz vremena kad je igrala u Poljskoj Foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Kad te Zvezda želi

Ženski odbojkaški klub Crvena zvezda napravila je skladnu i mladu ekipu, uz nekoliko iskusnih igračica. Pored Ljubice Kecman, od starijih odbojkašica u crveno-belom timu su blokerka Cvetomira Mitkova iz Bugarske i tehničarka Tejlor Barns iz SAD. Na Marakani su posebno ponosni na talentovanu Nađu Antonović, koja je ove godine debitovala i za A reprezentaciju Srbije.

Ljubica Kecman po odlasku iz Crvene zvezde igrala je za rumunski Targu Mureš, nemački Potsdam, poljski Kališ, srpski Ub, grčki Tiras, francuski Pariz, turski Kulubu i poljski Bostik.

- Odlučila sam da se vratim u Srbiju još dok je trajala sezona u Poljskoj. To nije bila definitivna odluka, već nešto o čemu sam razmišljala - rekla je Ljubica Kecman za Meridiansport i dodala:

- Kada me je pozvao Nikola Rosić (sportski direktor Crvene zvezde op.a.), bila sam iznenađena. Nisam ni razmišljala o tome da bih Zvezdi bila potrebna, jer imaju veoma mladu ekipu. Trenutno sam druga najstarija igračica, imamo dizača iz Amerike koja ima 35 godina, a sa nama trenira i devojčica od 14. Ja imam 33 godine i gotovo sam 20 godina starija od nekih saigračica. Kada sam ja dolazila u prvi tim, imala sam 15 godina, ali tada razlike nisu bile toliko velike. Nisam mislila da bi u takvoj ekipi želeli nekoga ko je toliko stariji. Ali kada smo razgovarali, osetila sam da zaista žele da se vratim. To mi je bilo mnogo važno.

1/14 Vidi galeriju Ljubica Kecman Foto: Printskrin/Instagram

Zvezda je moje mesto

Prvi trening sa odbojkašicama Crvene zvezde odradila je 5. avgusta.

- Bilo mi je malo neprijatno. Nije lako kada dođeš u ekipu u kojoj nikoga ne poznaješ. Razmišljala sam kako ću se uklopiti, kako ćemo funkcionisati. Posle dve nedelje shvatile smo da možemo dobro da funkcionišemo. Mislim da su bile malo uplašene od mene, da nisu znale kako ću da se ponašam i komuniciram sa njima. A onda su shvatile da nisam strašna. Nisu mi persirale, srećom! Stvarno su me lepo prihvatile. Čak su me i podmladile, jer nemam osećaj da sam toliko starija od njih.

Otkriva Ljubica da joj se uspomene vraćaju kad god se nađe u dvorani sa odbokašicama Crvene zvezde.

- Ja sam oduvek navijala za Zvezdu, iako je tata navijao za Partizan. Bilo je tu u kući raznih navijačkih sukoba. Ali Zvezda je za mene mesto na kojem sam uspela da se pronađem i stvorim svoje ime. Zvezda je klub sa velikom istorijom i tradicijom i uvek mora da ima najviše ciljeve. Drago mi je što vidim da se ljudi trude da Zvezdu održe na tom nivou, i u muškoj i u ženskoj odbojci.

Odbojkašice Crvene zvezde pred početak sezone 2026/2027 Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Navijači, dođite

Kecmanova je imala uvek sjajnu konekciju sa navijačima Crvene zvezde. Bila je i zaprošena od strane navijača, kada su joj napisali - Ljubice, udaj se za nas!

- Naravno da se nasmejem kada se toga setim. Bilo mi je simpatično i potpuno neočekivano. Izašla sam ispred zgrade i videla poruku na kolima. To je bilo baš ovde, u mom kraju. U tom periodu ženska odbojka u Zvezdi bila je mnogo više praćena. Ljudi su dolazili na utakmice, znali ko smo. Prilazili su nam u kafićima, javljali se, prepoznavali nas. Nije to bilo baš na svakom koraku, ali osećala se ta podrška - objasnila je Ljubica Kecman i dodala:

- Znam da odbojka nije u prvom planu kao fudbal, ili košarka, ali volela bih da navijači dolaze. Ne toliko zbog mene, koliko zbog ovih devojaka. One zaslužuju da osete kako izgleda kada igraš pred punom halom. Navijanje u Srbiji je drugačije, nego u inostranstvu. Uvek sam to govorila saigračicama. Ta energija mnogo znači i nama i protivnicima, jer se u takvoj atmosferi igra mnogo bolje. Volela bih da ove sezone imamo makar neku utakmicu sa velikom podrškom.