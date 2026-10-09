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Verstapen je do pol pozicije za sprint stigao vremenom 1:31,156 minuta.

Sa druge pozicije sprint trku će početi Džordž Rasel iz Mercedesa, koji je bio sporiji za 0,120 sekundi, dok je treći bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,234 sekundi zaostatka.

Četvrto vreme imao je vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je bio aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena, dok je šesti vozač Ferarija Luis Hamilton.

Do desete pozicije su još i vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa, Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, vozač Red Bula Isak Hadžar i Pjer Gasli iz Alpine.

Sprint trka na programu je sutra od 11.00, dok su kvalifikacije za trku od 15.00.

Trka za veliku nagradu Singapura vozi se u nedelju od 14.00.