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Baklja, nazvana „Đi Sjang” (Ji Xiang), što znači "srećni let", inspirisana je klivijom, cvetom koji je simbol grada Čangčuna. Njen gornji deo krase motiv filmske trake i 12 ikona zimskih sportova koji predstavljaju discipline na Igrama, što predstavlja aluziju na filmsku industriju Čangčuna.

Motivi pahulje i cveta ginsenga nalaze se pri vrhu baklje, dok se linije inspirisane skijanjem spuštaju niz bočne strane. Šara koja podseća na središnji deo točka ukrašava postolje.

Baklja je visoka 711 milimetara, što simbolizuje najvišu tačku u gradskom području Čangčuna, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 711 metara.

Medalje, nazvane „Đi Meng” (Ji Meng), što znači "srećni san", objedinjuju elemente tradicionalne kineske kulture, motive zimskih sportova i karakteristike povezane sa Čangčunom.