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Ditka je ostavio dubok trag u NFL-u, a najveći uspeh kao trener ostvario je sa Čikago Bersima, koje je predvodio do titule u Superboulu 20, nakon sezone 1985. godine. Ta generacija ostala je upamćena po izuzetno snažnoj odbrani, poznatoj pod nadimkom „Monsters of Midway“.

Pre nego što je postao trener, Ditka je 11 sezona igrao na poziciji tajt enda. Nastupao je za Čikago Berse, Filadelfija Iglse i Dalas Kaubojse, sa kojima je osvojio Superbol 6. Sa Bеrsima je 1963. godine osvojio NFL šampionat.

Čikago ga je izabrao kao petog pika na draftu 1961. godine, a već u prvoj sezoni osvojio je nagradu za rukija godine. Godine 1988. primljen je u Kuću slavnih profesionalnog američkog fudbala, kao prvi tajt end kojem je pripala ta čast.

Ditka je bio poznat po čvrstom karakteru i temperamentnom pristupu, a njegov doprinos klubu iz Čikaga ostao je upamćen i decenijama kasnije. Bersи su 2013. godine povukli njegov dres sa brojem 89, odajući počast jednoj od najvećih legendi kluba.