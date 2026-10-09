RUKOMETAŠ NOKAUTIRAN NA MEČU PARTIZANA! Otac video šta se dogodilo sinu, pa nastao haos! (VIDEO)
Rukometni meč između Lavova i Partizana u okviru ARKUS lige obeležio je incident u 54. minutu, kada je Vladislav Kuleš nakon postignutog gola udario mladog Aleksandra Stojkovića.
Kadetski reprezentativac Srbije ostao je da leži na parketu, a zbog povrede je iznet sa terena na nosilima.
(Incident 54. minut snimka)
Posebno dramatična scena usledila je kada je Stojkovićev otac Rastko, nekadašnji reprezentativac Srbije, utrčao na teren i pokušao da se obračuna sa beloruskim rukometašem. Ipak, igrači i članovi stručnih štabova brzo su reagovali i sprečili dalju eskalaciju sukoba.
Utakmica je tako ostala u senci neprijatnog incidenta i povrede mladog rukometaša. Partizan se ubrzo oglasio porukom podrške Aleksandru Stojkoviću i poželeo mu brz oporavak i što skoriji povratak na teren.
Za sada nema dodatnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.
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