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Tuča na utakmici rukometaša Partizana i Lavova

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Rukometni meč između Lavova i Partizana u okviru ARKUS lige obeležio je incident u 54. minutu, kada je Vladislav Kuleš nakon postignutog gola udario mladog Aleksandra Stojkovića.

Kadetski reprezentativac Srbije ostao je da leži na parketu, a zbog povrede je iznet sa terena na nosilima.

(Incident 54. minut snimka)

Posebno dramatična scena usledila je kada je Stojkovićev otac Rastko, nekadašnji reprezentativac Srbije, utrčao na teren i pokušao da se obračuna sa beloruskim rukometašem. Ipak, igrači i članovi stručnih štabova brzo su reagovali i sprečili dalju eskalaciju sukoba.

Utakmica je tako ostala u senci neprijatnog incidenta i povrede mladog rukometaša. Partizan se ubrzo oglasio porukom podrške Aleksandru Stojkoviću i poželeo mu brz oporavak i što skoriji povratak na teren.

Za sada nema dodatnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

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