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Ko je u petak uveče bio u Ulcinju, mogao je da prisustvuje veoma emotivnim scenama.

Peti po redu Mundijal prijateljstva otvoren je uz veče sećanja na velikane koji više nisu sa nama. Veče su obeležili emotivni govori u znak sećanja na Ivana Gudelja, Boža Koprivicu, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića i Edina Avdića.

Dirljiva i dostojanstvena obraćanja publici uputili su Branko Baletić, Sinan Gudžević, profesor Vladimir Koprivica, proslavljeni vaterpolista Igor Milanović i Rale Rađenović, podsećajući na značaj očuvanja uspomena i zajedništva.

Mundijal prijateljstva otvorio je Pavle Pepđonović koji je motor ove manifestacije i čovek koji iz godine u godinu okuplja velike legende na jednom mestu. Ovaj događaj trajaće tokom čitavog vikenda, a kako je sve izgledalo prve večeri pogledajte u sledećem snimku.

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