Slušaj vest

Ko je u petak uveče bio u Ulcinju, mogao je da prisustvuje veoma emotivnim scenama.

Peti po redu Mundijal prijateljstva otvoren je uz veče sećanja na velikane koji više nisu sa nama. Veče su obeležili emotivni govori u znak sećanja na Ivana Gudelja, Boža Koprivicu, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića i Edina Avdića.

Dirljiva i dostojanstvena obraćanja publici uputili su Branko Baletić, Sinan Gudžević, profesor Vladimir Koprivica, proslavljeni vaterpolista Igor Milanović i Rale Rađenović, podsećajući na značaj očuvanja uspomena i zajedništva.

Mundijal prijateljstva otvorio je Pavle Pepđonović koji je motor ove manifestacije i čovek koji iz godine u godinu okuplja velike legende na jednom mestu. Ovaj događaj trajaće tokom čitavog vikenda, a kako je sve izgledalo prve večeri pogledajte u sledećem snimku.

Ne propustiteOstali sportoviJUBILARNI 5. MUNDIJAL PRIJATELJSTVA! Svi putevi vode u Ulcinj: Sajam legendi i susreti o kojima će se pričati!
Mundijal prijateljstva
EvroligaDIMITRIS JANAKOPULOS ŽELEO DA ULOŽI NOVAC U PARTIZAN! Kontroverzni Grk otkrio sve detalje: "To je bilo u vreme Duška Vujoševića... Zašto se nije desilo? Pa..."
MACCABI-PAO-GAME 3_12.JPG
EvroligaFOTOGRAFIJA SA VUJOŠEVIĆEVIM SINOM I EMOTIVNA PORUKA NA SRPSKOM JEZIKU! Lovernj raznežio sve Partizanovce: Kada život napravi pun krug...
Žofri Lovernj
KošarkaTRIBINA DUŠKO VUJOŠEVIĆ I TRIBINA DRAŽEN DALIPAGIĆ: Ostoja Mijailović saopštio promene promene u Beogradskoj areni
normal_20250610195053_STJ05341.jpg

 BONUS VIDEO:

01:53
Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat