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Veliki incident na rukometnom meču Lavovi - Partizan obeležio je jučerašnji dan. U centru pažnje našao se bivši srpski as - koji je sin dobio jak udarac u glavu od strane rukometaša protivničkog tima.

Rastko Stojković je pre nego što je preskočio ogradu i utrčao na parket "Šumica" bio i ostao sinonim za beskompromisnu borbu, fizičku snagu i autoritet.

Igrač izgrađen od čelika, čovek sa beogradskog asfalta i legendarni reprezentativac Srbije, celu karijeru je proveo tamo gde najviše boli — na liniji od šest metara, u stalnom fizičkom ratu sa protivničkim odbranama.

Rastko Stojković (rođen 1981. u Beogradu) izrastao je u jednog od najboljih i najdominantnijih pivotmena koje je srpski rukomet imao u 21. veku. Visok 191 cm i teži od sto kilograma čiste snage, bio je tip igrača koji se na terenu nije povlačio ni pred kim.

Njegov sportski put vodio je kroz najtvrđe lige i evropske velikane:

Igrao je i za Crvenu zvezdu i za Partizan. Sa Zvezdom je bio šampion i osvajač duple krune.

Prošao je kroz Bundesligu (Fulingen, Nordhorn sa kojim je osvojio EHF kup), a potom postao legenda poljskog giganta Vive Kjelcea, s kojim je domimiorao Poljskom i igrao fajnal for Lige šampiona.

1/5 Vidi galeriju Rastko Stojković Foto: Rukometni Savez Srbije, Printskrin/jutjub, Starsport/Peđa Milosavljević

U Belorusiji je imao status božanstva, bio je najbolji pivot SEHA lige i jedan od najefikasnijih strelaca Lige šampiona.

Srebro sa reprezentacijom

Za reprezentaciju Srbije Rastko je bio nezaobilazni stub odbrane i napada. Vrhunac državnog dresa doživeo je 2012. godine, kada je sa "Orlovima" osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Snimak incidenta se nalazi na 01.25.00.

Kao igrač, Stojković nikada nije kalkulisao. Poznat po izuzetno kratkom fitilju za jaku nepravdu i zaštitničkom stavu prema saigračima, na terenu je uvek imao ulogu prirodnog lidera i "starijeg brata". Izvan terena ostao je prepoznatljiv po boemskom duhu, beogradskom šarmu i stavu da se porodica i prijatelji brane po svaku cenu.

Krug koji se zatvara u "Šumicama"

Da li je bilo namere da se povredi Stojkovićev sin od strane Vladislava Kuleša? Na snimku deluje da je potez Belorusa bio jako, jako neoprezan. Da li i nameran - procenite sami.

Vladislav je odmah pričao ka Aleksandru nakon udarca, ali to nije smirilo niti uticalo na Stojkovića-

Utrčavanje na teren i zalet ka igraču bili su direktna reakcija čoveka koji je čitav život živeo po pravilu da se na udarac odgovara... Još kada mu je sin u pitanju...