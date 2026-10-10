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Jedan od najvećih velikana svetskog šaha, Ljubomir Ljubojević, danas je ponovo bio među svojim Užičanima. Povodom Dana grada, Sportski savez Užica i Šahovski klub Užice organizovali su šahovski turnir, kojem je posebno obeležje dao dolazak proslavljenog velemajstora, koji je 1983. godine zauzimao treće mesto na svetskoj rejting-listi.

Za Ljubojevića, povratak u grad u kojem je rođen nije bio samo susret sa šahom i njegovim ljubiteljima, već i povratak uspomenama koje ni decenije nisu izbrisale.

Foto: Zvezdana Gligorijević

- Posle mnogo, mnogo godina, evo me ponovo u gradu. Osećam se kao da je sve bilo juče, kada sam išao prašnjavim ulicama davnih pedesetih godina. Grad se u međuvremenu mnogo izmenio. Dolazio sam ja više puta, međutim, toliko je nagomilanih uspomena iz porodice moje majke, koja je ovde široka i velika. Vreme je sve pojelo, ljudi su nestali i mene hvata velika tuga - rekao je Ljubojević.

Govoreći o Užicu, istakao je da je ovaj grad oduvek imao ljude britkog uma, radoznale i spremne da se odvaže na velike poduhvate, ostavljajući trag i daleko izvan svog zavičaja.

- Užice je uvek bilo puno visprenih, bistrih ljudi. Imali su želju za avanturama, ne samo za putovanjima, već i da na svom polju pokažu nešto. Setimo se Stiva Tešića, njegove sestre, velikih slikara i hrabrih ljudi različitih profesija - kazao je velemajstor.

Iako se grad promenio, Ljubojević smatra da je sačuvao svoju prepoznatljivost, a povratak među ljude sa kojima deli zajedničke korene za njega ima posebnu vrednost.

- Grad je ostao univerzalan. Drago mi je da sam opet tu, svoj među svojima - poručio je.

Susret sa mladima bio je prilika i da govori o izazovima koje savremena tehnologija donosi novim generacijama. Smatra da je važno da mladi nauče da koriste njene prednosti, ali i da znaju kada treba da naprave granicu i sačuvaju prostor za sopstveno razmišljanje, kreativnost i razvoj.

Posebno je naglasio da je važno pomoći deci da prepoznaju svoja interesovanja i pronađu put kojim žele da idu.

- Moraju da nađu svoj put, a on se nalazi u mladosti. Tada se zapisuje životni put i zato je važno da deca intuitivno osete pravac kojim treba da idu, a onda će se dalje dograđivati - istakao je Ljubojević.

Veruje da svako dete ima svoje potencijale i da je zadatak odraslih da ih prepoznaju i usmere, kako bi mladi mogli da razviju svoje sposobnosti i izgrade sopstvenu budućnost.

00:35 Šah, šahovska tabla, šahovske figure Izvor: Kurir