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Ljubitelji automobilizma, brzine i adrenalina ovog vikenda, odnosno 10. i 11. oktobra imaće prilike da uživaju i učestvuju u Auto Moto Sopot Show 2026 na Kosmaju.

Radi se o manifestaciji koja okuplja ljubitelje automobila, oldtajmera, ATV vozila i auto-moto sporta.

Program počinje u subotu od 14 časova, kada je predviđen skup ATV vozila.

Nedelja je rezervisana za ljubitelje "fiće", oldtajmera i super formule, a program počinje u 12 časova.

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