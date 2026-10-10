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AUTO MOTO SOPOT SHOW 2026! Vikend pun adrenalina za ljubitelje automobila
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Ljubitelji automobilizma, brzine i adrenalina ovog vikenda, odnosno 10. i 11. oktobra imaće prilike da uživaju i učestvuju u Auto Moto Sopot Show 2026 na Kosmaju.
Radi se o manifestaciji koja okuplja ljubitelje automobila, oldtajmera, ATV vozila i auto-moto sporta.
Program počinje u subotu od 14 časova, kada je predviđen skup ATV vozila.
Nedelja je rezervisana za ljubitelje "fiće", oldtajmera i super formule, a program počinje u 12 časova.
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