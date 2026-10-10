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Maks Ferstapen je do pobede u sprint trci na stazi Marina Bej i novih osam bodova došao sa vremenom od 39:48,162 sekunde.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Ferarija. Do druge pozicije i novih sedam bodova stigao je Luis Hamilton sa 2,591 sekundom zaostatka, dok je na trećem mestu, koje nosi šest bodova, završio Šarl Lekler.

Četvrto mesto, koje nosi pet bodova, zauzeo je Kimi Antoneli iz Mercedesa, peti je bio vozač ekipe RB Lijam Loson, koji je tako osvojio četiri boda, dok je do šeste pozicije i nova tri boda došao Oliver Berman iz Hasa.

1/17 Vidi galeriju Maks Verstapen Foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / imago sportfotodienst / Profimedia, Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dva boda je osvojio sedmoplasirani Niko Hulkenberg iz Audija, dok je jedan bod pripao aktuelnom svetskom prvaku Landu Norisu iz Meklarena, koji je zauzeo osmo mesto.

Trku, između ostalog, nisu uspeli da završe vozač Mercedesa Džordž Rasel i Oskar Pjastri iz Meklarena.

Rasel je u prvom krugu izgubio kontrolu nad bolidom i udario u zaštitnu ogradu, dok je Pjastri učešće završio tokom poslednjeg kruga, nakon sudara sa svojim timskim kolegom, Landom Norisom.

Prvu u generalnom plasmanu je i dalje Antoneli sa 325 bodova. Rasel je drugi sa 236 bodova, dok je Hamilton treći sa 221 bodom.

Kvalifikacije trke za Veliku nagradu Singapura na programu su u subotu od 15.30, dok je start trke zakazan za nedelju u 14 časova.

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