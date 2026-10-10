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Stevanović i Rakonjac su do četvrtog mesta došli sa rezultatom od 373,7 krugova u finalu.

Zlatnu medalju u ovoj disciplini osvojilo je japanski par Misaki Nobate i Naokija Hanakave sa rezultatom od 500,4 krugova.

Srebro je pripalo hrvatskim strelcima Anamariji Turk i Miranu Maričiću sa 0,1 krugom zaostatka, dok je bronzu osvojio nemački tandem Ane Jansen i Maksimilijana Ulbriha, koji je u finalu ostvario rezultat od 436,8 krugova.

U ovoj disciplini takmičio se i srpski tandem Aleksandre Stojadinović i Lazara Kovačevića, koji, zauzevši 12. mesto u kvalifikacijama, nije uspeo da se plasira u finale.

(Beta)

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