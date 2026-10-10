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Nova četvorodelna dokumentarna serija "Tajson", koja će od 13. oktobra biti dostupna na Netfliksu, bavi se usponima i padovima nekadašnjeg šampiona sveta u teškoj kategoriji.

Majk Tajson danas ima 60 godina, a iako je tokom života prošao kroz brojne kontroverze, tragedije i teške periode, priznaje da mu nije jasno zbog čega javnost i dalje toliko zanima njegova životna priča.

1/5 Vidi galeriju Bokser Majk Tajson šokirao je svet ispovešću o trenutku kada je zatekao Breda Pita u krevetu sa svojom suprugom Robin Givens. Foto: Hulu / Everett / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia

- Jednostavno ne razumem zašto i dalje žele da znaju o meni. Već su snimili toliko dokumentaraca o meni! Ali, pretpostavljam da razumem. Ovaj je dobar. Ipak, mnoge stvari je veoma neprijatno ponovo proživljavati - rekao je Tajson za magazin "PEOPLE".

Od siromaštva i kriminala do svetskog šampiona

Serija prikazuje gotovo sve faze Tajsonovog života – od teškog detinjstva u siromaštvu i čak 38 hapšenja zbog krađa do njegove transformacije u svetskog šampiona u boksu.

Sa samo 13 godina bio je uhapšen čak 38 puta zbog krađa. Uprkos tome, njegov život ubrzo je krenuo potpuno drugim putem.

Postao je jedan od najmlađih svetskih šampiona u istoriji boksa, zaradio stotine miliona dolara od nagrada i mečeva, ali je veliki deo tog bogatstva kasnije izgubio.

Istovremeno je stekao planetarnu slavu, ne samo zbog svojih bokserskih sposobnosti već i zbog brojnih kontroverzi van ringa.

Smrt majke, trenera i četvorogodišnje ćerke

Dokumentarna serija ne zaobilazi ni najmračnije trenutke njegovog života. Tajson govori o smrti majke, svog trenera i četvorogodišnje ćerke, ali i o borbi sa zavisnošću od kokaina i alkohola.

Prikazan je i njegov turbulentan brak sa glumicom Robin Givens, kao i finansijske izdaje ljudi kojima je verovao – prijatelja, menadžera i saradnika. Njegov život obeležile su i optužbe za silovanje, kao i dve godine provedene u zatvoru.

- Prošlost je prošlost. Ali naša sećanja zauvek ostaju zarobljena u našim umovima“, kaže Tajson.

"Bilo me je sramota" zbog čuvenog ugriza

Jedan od događaja koji je zauvek obeležio njegovu karijeru jeste čuveni meč protiv Ivandera Holifilda 1997. godine.

Tokom borbe Tajson je dva puta ugrizao protivnika za uvo, zbog čega je diskvalifikovan.

I danas mu nije prijatno da govori o tom incidentu.

„Mnogi ljudi su mislili da je to bilo dobro. Govorili su: ’Da, zar to nije bilo sjajno?’ Ali mene je i dalje sramota“, priznao je Tajson.

Čovek koji mu je promenio život

Prva epizoda dokumentarne serije vraća se u njegovo detinjstvo i period kada je sa 13 godina, nakon što je u pritvorskom centru za maloletnike pohađao čas boksa, upoznao legendarnog trenera Kasa D'Amata.

D'Amato je imao boksersku salu u obližnjem Ketskilu u Njujorku i odmah je prepoznao Tajsonov ogroman potencijal.

1/9 Vidi galeriju Jedan od najboljih boksera svih vremena - Majk Tajson Foto: / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Instagram, Printskrin/Instagram

Mladi Majk se zaljubio u boks, ali je uz pomoć trenera počeo da napreduje i van ringa. Za samo mesec dana uspeo je da podigne nivo čitanja do odgovarajućeg školskog uzrasta.

D'Amato je postao i njegov zakonski staratelj. Omogućio mu je da živi u njegovoj kući, zajedno sa drugim talentovanim bokserima koje je trenirao.

Njihov odnos potpuno je promenio Tajsonov život.

„Dao mi je samopouzdanje. Dao mi je karakter. Naterao me je da verujem u sebe i u ono što mogu“, rekao je Tajson.

„Naterao me je da verujem da mogu da budem šampion“

Nakon odrastanja u siromaštvu i sa veoma malo samopouzdanja, Tajson kaže da mu je podrška trenera bila presudna.

„Dati mladom dečaku samopouzdanje veoma je važna stvar. To mu govori da vredi, da je dobar, da je u redu. Mislim da svako može da razume koliko je to važno“, rekao je.

Tajson se priseća da je D'Amato prema njemu uvek bio pozitivan.

1/6 Vidi galeriju Majk Tajson - Džejk Pol Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

„Sve je sa Kasom uvek bilo pozitivno. Govorio bi mi kada napredujem. Čak i da postajem zgodan. Sve je bilo pozitivno. Takođe je želeo da budem ono što jesam. Ako bih pokušao da budem neko drugi, nazvao bi me folirantom.“

Upravo D'Amato je, kako kaže, u njemu probudio želju da postane šampion.

„Naterao me je da poželim da budem šampion. Kada sam to jednom postao, samo sam to želeo da radim. Više nisam želeo život u kriminalu. Fokusirao sam se.“

D'Amato je preminuo 1985. godine, u 77. godini.

„Nisam bio čovek, bio sam proizvod“

Kasnije, kada su Tajsona počeli da izdaju prijatelji, menadžeri i promotori, od kojih su neki uzimali njegov novac ili nisu imali njegove interese na umu, on je sve više osećao koliko mu nedostaje čovek koji ga je nekada štitio.

„Kas bi me uvek zaštitio. Zaštitio bi me. Ali ja nisam bio čovek. Bio sam proizvod. Ali takvo je ponašanje prema profesionalnom sportisti. Ne smeju da budu uključena osećanja. Važna je misija“, rekao je.

„Sve negativno na kraju je postalo pozitivno“

Osvrćući se na svoj turbulentan život, uključujući jednogodišnji brak sa Robin Givens, kao i kasniju optužbu za silovanje koju je Tajson oduvek negirao, ali zbog koje je proveo dve godine u zatvoru, bivši šampion kaže da danas ni zbog čega ne žali.

„Sve što je bilo, uslovno rečeno, negativno, na kraju se za mene pretvorilo u nešto pozitivno“, rekao je.

Danas, kako kaže, najviše uživa u vremenu koje provodi sa porodicom. Navodi i da već deset godina ne konzumira alkohol ni kokain.

„Kalifornijski sam trezan“, rekao je uz osmeh, objašnjavajući da to znači da puši marihuanu.

„Veoma sam zahvalan na svemu, jer me je sve to učinilo boljom osobom. Za sve loše što mi se dogodilo - zahvalan sam.“

Dokumentarna serija „Tajson“ biće dostupna na Netfliksu od 13. oktobra.

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