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Verstapen je do pol pozicije na stazi Marina Bej došao sa rezultatom od 1:31,373 minuta u kvalifikacijama.

"Ovo je bila pol pozicija koju sam zaista želeo. Bolid je bio zaista jak tokom celog vikenda. U pozitivnom smo naletu i zaista je poseban osećaj osvojiti pol ovde", rekao je Verstapen koji je osvojio drugu uzastopnu pol poziciju, odnosno 50. u karijeri.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Ferarija. Drugi je bio Šarl Lekler sa 0,054 sekunde zaostatka, a treći Luis Hamilton sa 0,123 sekunde zaostatka.

Četvrto mesto je pripalo Kimiju Antoneliju iz Mercedesa, dok je peti bio aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena. Drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel imao je šesto vreme u kvalifikacijama, ali će trku početi sa začelja zbog kazne zbog promene motora.

Iza njih slede vozač Meklarena Oskar Pjastri, Pjer Gasli iz Alpina, vozači ekipe RB Lijam Loson i Arvid Lindblad i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 časova.