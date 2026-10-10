"SAMO NAM JE LJUBAV POTREBNA" Ulcinj je centar sportskog sveta - drugi dan Mundijala prijateljstva i novi spektakl: Film o Moci Vukotiću i jedan poseban gost!
- Ulcinj je domaćin petog Mundijala prijateljstva, koji je okupio brojne legende jugoslovenskog sporta i otvoren je svečanim programom.
- Promovisan je dokumentarni film o Momčilu Moci Vukotiću, a na događaju je bio i Dejan Savićević.
- Manifestacija traje do nedelje, 11. oktobra, uz najavljene sportske i kulturno-umetničke programe.
Svi sportski putevi ovih dana vode u Ulcinj gde se održava peti po redu Mundijal prijateljstva.
Posle prvog dana koji je protekao u znaku sećanja na Ivana Gudelja, Boža Koprivicu, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića i Edina Avdića, održano je i svečano otvaranje koje je okupilo veliki broj legendi jugoslovenskog sporta.
Zatim je održana i promocija dokumentarnog filma: "Moca - Jedna od najljepših fudbalskih priča", o Momčilu Moci Vukotiću, legendarnom fudbaleru Partizana. Na ovoj promociji pojavio se i jedan poseban gost - Dejan Savićević.
Mundijal prijateljstva trajaće do nedelje, 11. oktobra, a za poslednji dan zakazan je veliki broj sportskih i kulturno-umetničkih manifestacija. Posebna poruka ovog festivala najbolje opisuje sam događaj čiji je idejni tvorac Pavle Pepđonović, a ona glasi - samo nam je ljubav potrebna!
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