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Svi sportski putevi ovih dana vode u Ulcinj gde se održava peti po redu Mundijal prijateljstva.

Posle prvog dana koji je protekao u znaku sećanja na Ivana Gudelja, Boža Koprivicu, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića i Edina Avdića, održano je i svečano otvaranje koje je okupilo veliki broj legendi jugoslovenskog sporta.

1/4 Vidi galeriju Mundijal prijateljstva Foto: Kurir Sport

Zatim je održana i promocija dokumentarnog filma: "Moca - Jedna od najljepših fudbalskih priča", o Momčilu Moci Vukotiću, legendarnom fudbaleru Partizana. Na ovoj promociji pojavio se i jedan poseban gost - Dejan Savićević.

Mundijal prijateljstva trajaće do nedelje, 11. oktobra, a za poslednji dan zakazan je veliki broj sportskih i kulturno-umetničkih manifestacija. Posebna poruka ovog festivala najbolje opisuje sam događaj čiji je idejni tvorac Pavle Pepđonović, a ona glasi - samo nam je ljubav potrebna!

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