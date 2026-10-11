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Veliku nagradu Indonezije u Moto 2 šampionatu obeležili su težak udes, prekid trke i dramatičan rasplet u samom finišu, kada je Aleksu Eskriđu otkazao motocikl u pretposlednjem krugu, čime je ostao bez pobede koja mu je bila nadomak ruke.

Haotično je bilo već na samom početku trke na stazi „Mandalika“. Dani Olgado iz Aspara napravio je grešku i udario u zadnji pneumatik svog timskog kolege Davida Alonsa. Usledio je lančani sudar u koji su bili uključeni i Džo Roberts iz Amerikan rejsinga i Kolin Vejer iz Red Bul KTM Ajo tima.

Pogledajte kako sve to izgledalo:

Udes je bio toliko ozbiljan da je trka prekinuta već u prvom krugu. Motocikl Davida Alonsa pretrpeo je velika oštećenja, zbog čega on, kao ni Roberts, nije mogao da se vrati na stazu.

Nakon ponovnog starta usledila je nova drama. Eskriđ je preuzeo vođstvo i dugo kontrolisao trku, ali ga je kvar na motociklu u pretposlednjem krugu zaustavio na putu do potencijalno prve pobede u karijeri.

Takav rasplet najbolje je iskoristio Isan Gevara iz Pramaka, koji je stigao do trećeg uzastopnog trijumfa, a četvrtog ove sezone.

Gonsales je do drugog mesta stigao nakon što je startovao sa desete pozicije, dok je Olgado u borbi za podijum bio brži za tri desetinke od Sene Ejdžusa.

Peto mesto pripalo je Daniju Munjosu iz Italtransa, a među deset najboljih našli su se još Ivan Ortola, Filip Salač, Alonso Lopes, Toni Arbolino i Hose Antonio Rueda.

Naredna stanica je Velika nagrada Australije na stazi „Filip Ajland“, koja je na programu od 23. do 25. oktobra.