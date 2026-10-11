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Odrastao je u porodici u kojoj su se smenjivali boks, droga, zatvor i porodični sukobi. Napustio je školu, izgubio olimpijsko finale u kontroverznim okolnostima, a onda postao profesionalac i izgradio skor od 50 pobeda bez poraza. Zaradio je bogatstvo koje se meri stotinama miliona dolara, pretvorio sopstvenu aroganciju u poslovni brend i postao jedan od najplaćenijih sportista u istoriji.

Ali iza privatnih aviona, luksuznih automobila i dijamanata ostala je i mnogo mračnija priča: sudske presude, nasilje u porodici i finansijska pitanja koja pokazuju da život izvan ringa nije mogao da kontroliše jednako uspešno kao protivnike.

1/15 Vidi galeriju Legendarni bokser Flojd Mejveder Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, JOHN GURZINSKI / AFP / Profimedia, Gene Blevins / ZUMA Press / Splash / Profimedia

Flojd Mejveder mlađi jedan je od retkih sportista čija biografija može da se ispriča kao priča o siromaštvu, porodičnom haosu, neverovatnom talentu, ogromnom novcu i kontroverzama koje su ga pratile gotovo čitavog života.

U ringu je godinama izgledao nedodirljivo. Van njega, često je bio na naslovnim stranama iz sasvim drugih razloga.

Čovek koji je od profesionalnog boksa napravio mašinu za zarađivanje novca nikada nije želeo da bude samo još jedan šampion. Želeo je da bude najbogatiji, najpoznatiji i, po mogućnosti, najomraženiji čovek u prostoriji.

A sve je počelo daleko od luksuza koji danas predstavlja njegov zaštitni znak.

Detinjstvo u senci droge, nasilja i zatvora

Flojd Džoj Sinkler rođen je 24. februara 1977. godine u Grand Rapidsu, u američkoj saveznoj državi Mičigen. Kasnije je preuzeo prezime svog oca i postao Flojd Mejveder mlađi.

Boks je bio deo njegove porodice mnogo pre nego što je postao svetska zvezda.

Njegov otac, Flojd Mejveder stariji, bio je profesionalni bokser koji se borio protiv legendarnog Šugara Reja Lenarda. Njegovi stričevi Rodžer i Džef Mejveder takođe su bili profesionalni borci. Rodžer će kasnije postati jedan od najvažnijih trenera u Flojdovoj karijeri, čovek koji je pomagao da se oblikuje odbrambeni stil po kojem će njegov nećak postati prepoznatljiv.

Ipak, imati boksere u porodici nije značilo da je detinjstvo bilo lako.

Mejveder je kasnije govorio da je kao dečak sa majkom živeo u Nju Džerziju, gde je u jednoj sobi bilo čak sedmoro ljudi. Ponekad nisu imali struju. Po povratku iz škole, u dvorištu je, prema njegovim sećanjima, nailazio na odbačene igle koje su koristili ljudi zavisni od heroina.

Njegova majka Debora borila se sa zavisnošću od heroina, a tetka mu je preminula od AIDS-a. Taj gubitak dodatno oslikava koliko je porodično okruženje bilo udaljeno od glamura koji će kasnije pratiti njegovo ime.

"Ljudi nemaju pojma kroz kakav sam pakao prošao", govorio je Mejveder, opisujući svoje detinjstvo.

To je kontrast koji će pratiti čitavu njegovu biografiju: čovek koji se danas fotografiše sa luksuznim satovima i automobilima nekada je živeo u uslovima u kojima ni osnovne stvari nisu bile zagarantovane.

Za mladog Flojda boks je postao utočište i prilika da jednog dana obezbedi bolji život sebi i svojoj porodici. Ipak, ne treba pretpostaviti da je svaka kasnija odluka u njegovom životu bila neposredna posledica detinjstva. Ono što je jasno jeste da je odrastao u okolnostima daleko težim od onih koje sugeriše njegova kasnija javna slika.

Otac koji ga je naučio boksu, ali nije bio pravi otac

Flojd Mejveder stariji bio je istovremeno njegov trener, porodični oslonac i izvor velikih nesuglasica.

Mejveder mlađi kasnije je govorio da se ne seća da ga je otac vodio u park, bioskop ili na sladoled, odnosno da je njihovo vreme uglavnom bilo posvećeno boksu. Smatrao je da je otac više pažnje posvećivao svojoj ćerki nego njemu.

Mejveder stariji takve tvrdnje je odbacivao. Isticao je da je sinu obezbedio ono što je smatrao najvažnijim: hranu, odeću, zaštitu i bokserski trening koji mu je otvorio vrata profesionalne karijere.

Obojica su, dakle, imala potpuno različita viđenja istog odnosa.

U jednom trenutku otac je završio u zatvoru zbog trgovine kokainom. Njegova odsutnost dodatno je promenila porodičnu situaciju, a mladi Flojd sve više se oslanjao na boks.

Postoji i mračan detalj iz porodične istorije: 1978. godine njegov otac je ranjen hicem u nogu dok je držao malog Flojda.

Nije teško razumeti zašto je boks za dečaka postao više od sporta. Bio je to svet čija su pravila bila jasnija od pravila koja su važila u njegovom okruženju.

U ringu postoje protivnik, sudija, granice i rezultat. U porodičnom životu stvari nisu bile tako jednostavne.

Mejveder je kasnije napustio srednju školu i odlučio da se posveti boksu, verujući da na taj način može da obezbedi bolju budućnost sebi i majci.

Njegov život nije krenuo putem koji bi se očekivao od deteta iz stabilne porodice. Ali je veoma rano pronašao ono u čemu je bio izuzetno dobar.

"Pretty Boy": dečak koji je učio kako da ga niko ne pogodi

Mejveder je počeo da trenira kao sasvim mali, a talenat je postajao očigledan tokom amaterskih takmičenja.

Imao je izuzetnu brzinu, reflekse i osećaj za distancu. Dok su mnogi mladi bokseri pokušavali da protivnika savladaju snagom, on je učio kako da mu izbegne udarce i kazni svaku grešku.

Amatersku karijeru završio je sa veoma impresivnim rezultatima. Njegov skor se u biografijama najčešće navodi kao 84 pobede i šest poraza, mada pojedine evidencije beleže drugačiji broj poraza. Osvojio je tri nacionalne titule Zlatnih rukavica, 1993, 1994. i 1996. godine.

Saigrači i bokserski krugovi prozvali su ga "Pretty Boy", odnosno "Lepi dečko", zato što je često završavao borbe sa gotovo netaknutim licem.

Nadimak je zvučao kao šala, ali je zapravo opisivao njegov najveći kvalitet.

Mejveder nije želeo da pobedi po cenu da primi deset udaraca više nego što je potrebno. Želeo je da protivnik promaši, izgubi strpljenje i ostavi prostor za precizan odgovor.

Kasnije će upravo ta filozofija postati osnova njegovog poslovnog uspeha: rizik je trebalo svesti na minimum, a rezultat i zaradu povećati koliko god je moguće.

Olimpijske igre 1996: bronza, kontroverzna odluka i osećaj da mu je zlato izmaklo

Na Olimpijske igre u Atlanti 1996. stigao je kao jedan od najtalentovanijih američkih boksera.

Takmičio se u perolakoj kategoriji, a do polufinala je stigao pobedama nad kvalitetnim protivnicima, uključujući Kubanca Lorenza Aragona.

Tamo ga je čekao Bugarin Serafim Todorov.

Meč je završen podeljenom sudijskom odlukom u korist Todorova. Rezultat je izazvao kontroverze, a američki tim osporavao je suđenje. Mejveder je tako ostao bez prilike da se bori za olimpijsko zlato i morao je da se zadovolji bronzanom medaljom.

U pojedinim kasnijim prikazima ovog meča navodi se da je sudija greškom podigao Flojdovu ruku pre nego što je proglašen Todorov. Taj detalj često se prepričava kao simbol haotičnog završetka borbe, mada ga treba proveriti u originalnim snimcima i izveštajima pre objavljivanja.

Za Mejvedera je poraz bio bolan. Njegov profesionalni život kasnije će se graditi na uverenju da može da pronađe način da pobedi svakog protivnika.

Ali Olimpijske igre ostale su jedan od retkih velikih turnira na kojima nije dobio priliku da završi posao do kraja.

Umesto da nastavi amaterski put, iste godine prešao je u profesionalni boks.

Ispostaviće se da je to bila odluka koja mu je promenila život.

11. oktobar 1996: prvi profesionalni nokaut

Na današnji dan, 11. oktobra 1996, Mejveder je odradio prvi profesionalni meč protiv Roberta Apodake. Pobedio je nokautom u drugoj rundi.

To nije bio događaj koji je odmah nagovestio buduće honorare od stotina miliona dolara. Bio je to tek prvi korak u karijeri koja će postati jedna od najuspešnijih u istoriji boksa.

Ubrzo je počeo da niže pobede, a 1998. osvojio je prvi svetski pojas, titulu WBC šampiona u superpero kategoriji, pobedom nad Genarom Hernandezom.

Od tog trenutka njegov uspon više nije mogao da se zaustavi.

Ali Mejveder nije želeo samo da osvoji titule. Želeo je da kontroliše način na koji se boks posmatra, način na koji se o njemu govori i, što je postajalo sve važnije, način na koji se od njegovih borbi zarađuje novac.

Kako je "Pretty Boy" postao "Money"

U početku je Mejveder bio poznat po tehnici, brzini i gotovo savršenoj odbrani. Kako je napredovao, shvatio je da sportski rezultati sami po sebi nisu dovoljni da bi postao globalna zvezda.

U profesionalnom boksu nije dovoljno da budeš dobar. Moraš da privučeš pažnju publike, televizijskih kuća, sponzora i promotera.

Zato je počeo da menja javni identitet.

Nadimak "Pretty Boy" zamenio je nadimkom "Money". Počeo je da se pojavljuje sa skupocenim automobilima, nakitom i gotovinom. U javnim nastupima postajao je sve provokativniji. Hvalio se novcem, vređao protivnike i prihvatao ulogu čoveka kojeg publika želi da vidi poraženog.

Nije svima bio simpatičan. Ali upravo je u tome bila poslovna vrednost.

Ako publika ne može da odluči da li te voli ili mrzi, možda će ipak platiti da te gleda.

Jedan od ključnih trenutaka bila je borba sa Oskarom De La Hojom 2007. godine. De La Hoja je bio izuzetno popularan bokser, dok je Mejveder sve više gradio imidž arogantnog izazivača.

Mejveder je pobedio podeljenom sudijskom odlukom i osvojio titulu u supervelter kategoriji.

Borba je privukla ogromnu pažnju i donela rekordne prihode za tadašnje standarde. Mejveder je pokazao da ume da proda ne samo sportsku veštinu već i priču o sukobu dvojice potpuno različitih karaktera.

Od tog trenutka više nije bio samo bokser.

Postao je brend.

Pakjao, čekanje od nekoliko godina i najskuplja borba njegove generacije

Godinama se čekao obračun Flojda Mejvedera i Manija Pakjaa. Obojica su bili globalne zvezde, ali su pregovori dugo trajali, a publika je sve glasnije zahtevala da se konačno suoče u ringu.

Mani Pakjao i Flojd Mejveder Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Borba je održana 2. maja 2015. u Las Vegasu.

Mejveder je kontrolisao tempo i uspešno koristio odbranu i kontranapade. Pobedio je jednoglasnom sudijskom odlukom, rezultatima 118–110, 116–112 i 116–112.

Finansijski, događaj je bio istorijski. Prenos je u SAD kupilo više od 4,4 miliona domaćinstava, dok je prihod od ulaznica dostigao približno 72 miliona dolara. Ukupni prihodi događaja procenjivani su na oko 600 miliona dolara.

Mejvederov bruto prihod procenjivan je na više od 200 miliona dolara, pre poreza i drugih troškova.

Međutim, priča se tu nije završila.

Nakon borbe, Pakjao je rekao da je imao povredu desnog ramena koja mu je otežala nastup i kasnije je operisan. Mejveder nije prihvatio to objašnjenje i javno ga je napao.

"On je gubitnik i kukavica", poručio je, osporavajući Pakjaovo opravdanje i menjajući prethodni stav da bi mogao da pristane na revanš.

Taj sukob pokazao je još jednu stranu Mejvederovog karaktera: čak i nakon što bi ostvario veliku pobedu, nije se povlačio iz javnog sukoba. Često ga je nastavljao i nakon poslednjeg zvona.

Za njega se borba nije završavala kada bi sudija podigao ruku pobednika.

Konor Mekgregor i konačni skor 50-0

U avgustu 2017. Mejveder je prihvatio još jedan meč koji je delovao kao marketinški eksperiment: borbu protiv Konora Mekgregora, najveće zvezde UFC-a.

Mekgregor je bio vrhunski borac mešovitih borilačkih veština, ali nikada ranije nije nastupio u profesionalnom bokserskom meču. Pitanje je bilo da li može da iznenadi jednog od najboljih boksera svoje generacije.

Flojd i Konor Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Mejveder je pobedio tehničkim nokautom u desetoj rundi.

Tako je stigao do profesionalnog skora od 50 pobeda i nijednog poraza, nadmašivši rekord 49-0 koji se povezuje sa legendarnim Rokijem Marćanom.

Bio je to završetak profesionalne karijere koji se teško može nadmašiti po kombinaciji sportskog rezultata, komercijalnog uspeha i medijske pažnje.

Mejveder je za tu borbu zaradio ogromnu sumu novca, koja se u izveštajima procenjivala na stotine miliona dolara kada se uračunaju različiti prihodi.

Nije, međutim, bio univerzalno voljen. Njegovi kritičari tvrdili su da je njegov stil previše defanzivan i da je neke borbe pretvarao u taktičke duele umesto u spektakle. Njegovi navijači odgovarali su da je upravo sposobnost da pobedi bez nepotrebnog rizika dokaz njegove veličine.

U tome je možda i najveći paradoks Mejvederove karijere: deo publike ga je kritikovao zato što nije želeo da rizikuje, dok mu je upravo ta disciplina omogućila da dugo ostane na vrhu.

"Ples sa zvezdama": šampion koji je želeo i televizijsku slavu

Mejveder se nije zadržao samo na boksu.

Godine 2007. učestvovao je u američkom televizijskom takmičenju „Dancing with the Stars“, gde je plesao sa profesionalnom plesačicom Karinом Smirnof.

Takmičenje je završio na devetom mestu, nakon eliminacije u oktobru.

Na prvi pogled, to deluje kao nevažna epizoda u karijeri jednog boksera. Ali uklapa se u širu sliku: Mejveder je razumeo da njegova ličnost može da privuče publiku i izvan sportskih arena.

Boks mu je doneo slavu. Televizija, društvene mreže i javni nastupi omogućavali su mu da tu slavu održava i kada nije imao zakazan meč.

Sudski slučajevi i kazna zatvora

Mejvederova biografija ima i ozbiljnu stranu koja se ne može svesti na njegov sportski uspeh.

Tokom karijere bio je umešan u više pravnih slučajeva povezanih sa fizičkim sukobima i nasiljem u porodici.

U jednom slučaju iz 2002. godine dobio je uslovnu kaznu, kućni pritvor i društveno koristan rad nakon priznanja krivice po optužbama povezanim sa nasiljem u porodici i nanošenjem povreda.

Najpoznatiji slučaj dogodio se 2010. godine, kada je njegova tadašnja partnerka Džosi Haris prijavila napad.

Mejveder je 2011. godine prihvatio sporazum sa tužilaštvom, priznao krivicu za prekršajni oblik nasilja u porodici i nije osporavao dve tačke uznemiravanja. Druge, teže optužbe odbačene su u okviru sporazuma.

Sud mu je izrekao kaznu od 90 dana zatvora, uz društveno koristan rad, novčanu kaznu i obavezan program za počinioce nasilja u porodici. U zatvor je otišao u junu 2012, a pušten je početkom avgusta nakon što je odslužio deo kazne.

Slučaj je privukao dodatnu pažnju jer je Mejvederu bilo omogućeno da odloži odlazak na izdržavanje kazne kako bi prethodno nastupio u ugovorenoj borbi protiv Migela Kota.

Čovek čiji su honorari dostizali desetine miliona dolara mogao je da nastavi poslovne aktivnosti pre nego što je otišao u zatvor.

Njegov sportski uspeh nije poništavao sudsku presudu, kao što ni njegova slava nije uklanjala ozbiljnost onoga za šta je priznao krivicu.

Upravo zbog toga je važno da priča o Mejvederu ne bude samo priča o novcu, trofejima i neporaženom skoru.

Tužba od 20 miliona dolara: novi sukob sa Džosi Haris

Godine 2015, nekoliko dana nakon borbe sa Pakjaom, Mejveder se ponovo našao u središtu pravne drame povezane sa bivšom partnerkom Džosi Haris.

Haris ga je tužila za klevetu, tražeći više od 20 miliona dolara odštete.

Povod su bile izjave koje je Mejveder dao u intervjuu sa Kejti Kurik, u kojima je govorio o incidentu iz 2010. godine i tvrdio da je Haris u to vreme bila pod dejstvom droge. Haris je tvrdila da su njegove izjave bile neistinite i da su joj nanele štetu u privatnom i profesionalnom životu.

Činjenica da je tužba podneta baš u trenutku kada je Mejveder bio na vrhuncu globalne popularnosti pokazuje koliko su se njegov sportski život i privatne kontroverze često preplitali.

U javnosti je mogao da bude neporaženi šampion. U sudnici je morao da se suočava sa sasvim drugačijim pitanjima.

Stotine miliona dolara i pitanje šta zapravo znači biti bogat

Mejveder je tokom karijere zaradio ogromne sume novca. U raznim procenama njegova ukupna zarada od borbi dostizala je stotine miliona dolara, a neki finansijski pregledi svrstali su ga među sportiste sa najvećom ukupnom zaradom u istoriji.

Ipak, postoje velike razlike između ukupne bruto zarade, novca koji sportista zadrži nakon poreza i troškova, i njegove stvarne neto imovine.

Mejveder je javno prikazivao luksuzni život: privatne avione, kolekcije automobila, skupe satove, nakit i gomile gotovine. Njegov brend "The Money Team" postao je sastavni deo njegovog identiteta.

Ali kasnije su se pojavila i pitanja o poreskim obavezama i finansijskim ulaganjima.

Medijski izveštaji beležili su ranije poreske sporove, a istraživanje Business Insidera iz decembra 2025. bavilo se njegovim ulaganjima u nekretnine, kreditima obezbeđenim imovinom i poslovnim obavezama. Mejvederov advokat osporio je negativno tumačenje njegovih finansijskih poteza i istakao da korišćenje kredita uz imovinu može biti deo uobičajene poslovne strategije.

Zato bi bilo neodgovorno tvrditi da je Mejveder bankrotirao ili da je izgubio bogatstvo bez pouzdanih dokaza.

Ali postoji jasna pouka: čak ni zarada od stotina miliona dolara ne znači da čovek nema dugove, poreske obaveze ili poslovne rizike.

Mejveder je postao majstor u kontroli sopstvene javne slike. Međutim, javna slika bogatstva nije isto što i potpuni uvid u njegove finansije.

Čovek koji je pobedio sve protivnike — ali nije imao jednostavan život

Flojd Mejveder je u profesionalnom boksu ostvario ono o čemu većina boraca može samo da sanja.

Osvojio je svetske titule u pet težinskih kategorija. Pobeđivao je neka od najvećih imena svoje generacije. Zaradio je ogromne sume novca, postao globalna zvezda i završio profesionalnu karijeru sa 50 pobeda i nijednim porazom.

Ali njegov život ne može se razumeti samo kroz taj rezultat.

Postoje dečak koji je živeo u siromaštvu, dete koje je odrastalo uz majčinu zavisnost i očevu odsutnost, mladi bokser koji je smatrao da mu je olimpijsko zlato izmaklo zbog sudijske odluke, i odrasli čovek koji je od sportskog talenta izgradio komercijalnu imperiju.

Postoji i druga strana: sudski slučajevi, kazna zatvora zbog nasilja u porodici, sukobi sa bivšom partnerkom i pitanja o njegovim finansijskim obavezama.

Nijedna od tih činjenica ne briše njegove sportske rezultate. Ali ni sportski rezultati ne brišu odgovornost za postupke van ringa.

Mejveder je razumeo boks bolje od gotovo svih svojih protivnika. Znao je kako da izbegne udarac, kada da napadne i kako da sačuva prednost.

Razumeo je i publiku: čak i oni koji su ga mrzeli često su želeli da vide njegov sledeći meč.

Upravo je to pretvorio u novac.

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Od dečaka koji je odrastao bez osnovne sigurnosti postao je čovek čije su se borbe prodavale za stotine miliona dolara. Od „Lepog dečka“ postao je „Money“, a od vrhunskog boksera globalni brend.

Njegov profesionalni skor ostao je 50-0. Ali van ringa, priča nikada nije bila tako jednostavna.