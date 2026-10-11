Elijud Kipčoge pobedio je na maratonu u Melburnu, postavivši novi rekord staze sa vremenom od 2:09:10.
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MARATON U MELBURNU - Elijud Kipčoge najbrži u Australiji
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Atletičar iz Kenije Elijud Kipčoge pobednik je maratona u Melburnu, dok je u ženskoj konkurenciji trijumfovala Novozelanđanka Kamil Frenč.
Kipčoge (41) je trku završio za dva sata, devet minuta i 10 sekundi, što je novi rekord staze u Melburnu. Kenijski atletičar je stigao do 17. pobede u karijeri u maratonu. On je osvojio zlatne medalje u maratonu na OI u Rio de Žaneiru i Tokiju.
Drugo mesto u Melburnu osvojio je australijski atletičar Tomas do Kanto (2:10:35), dok je treći bio njegov sunarodnik Ris Edvards (2:14:33).
Frenč je pobedila u ženskoj konkurenciji u Melburnu rezultatom 2:28:25. Australijanka Šinejd Dajver je zauzela drugu poziciju (2:28:49), a treće mesto pripalo je Nikoli Šeridan iz Republike Irske (2:29:13).
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