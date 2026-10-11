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Vaterpolisti Partizana poraženi su danas u Atini od ekipe Savone rezultatom 12:9 (1:1, 5:6, 4:2, 2:0) u utakmici poslednjeg, petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa.

Vaterpolisti Partizana su i pre meča sa Savonom izborili plasman u grupnu fazu Evrokupa.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Vuk Čonkić sa tri gola, dok su se Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić po dva puta upisali u listu strelaca. U pobedničkom timu najbolji je bio Alesandro Đulota sa tri pogotka.

U drugom meču petog kola, kasnije danas sastaće se Apolon i Sintez, ali ovaj duel biće bez takmičarskog značaja.

Prvo mesto na tabeli drži Savona sa 10 bodova, Apolon je drugi sa osam, a Partizan je treći sa pet bodova. Ova tri kluba su izborila plasman u grupnu fazu Evrokupa.

Duizburg je četvrti sa četiri, dok je Sintez poslednji bez bodova, a ova dva tima su završili takmičenje u Evrokupu.

Plasman u grupnu fazu Evrokupa izborila je i ekipa Šapca, koja je na svom bazenu poražena od dubrovačkog Juga 11:7 u trećem kolu grupe B kvalifikacionog turnira. Šabac je i pre današnjeg kola izborio plasman u grupnu fazu Evrokupa.

Najefikasniji u timu Šapca bio je Aljoša Mačić sa dva gola. U ekipi iz Dubrovnika najbolji su bili Marko Žuvela i Vlaho Pavlić.

U drugoj utakmici trećeg kola grupe B sastaće se Enka i Vajt Šarks Hanover, ali ovaj duel biće bez takmičarskog značaja.

Prvo mesto na tabeli grupe B zauzeo je Jug sa devet bodova, dok je Šabac drugi sa šest. Ova dva kluba igraće u grupnoj fazi Evrokupa.