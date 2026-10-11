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Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, čime je zabeležio svoj 73. trijumf u šampionatu.

Četvorostruki svetski šampion je zabeležio prvu pobedu na uličnoj stazi Marina Bej, a iza sebe je ostavio Šarla Leklera iz Ferarija, dok je treće mesto pripalo vodećem u generalnom plasmanu vozaču Mercedesa Andrei Kimi Antoneliju.

Četvrti je kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena, peti je završio njegov timski kolega Oskar Pjastri, dok je šesto mesto zauzeo Luis Hamilton iz Ferarija.

Bodove su osvojili još Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, Džordž Rasel iz Mercedesa i vozač Red Bula Isak Hadžar.

Antoneli šest trkačkih vikenda pre kraja vodi u generalnom plasmanu sa 340 bodova, dok Rasel na drugom mestu zaostaje 102 boda, pa bi 20-godišnji Italijan već u narednoj trci mogao da osvoji titulu prvaka sveta.

Hamilton na trećoj poziciji ima 229 bodova, Verstapen je došao do četvrtog mesta sa 221 bodom, Lekler ima 215 bodova, a Noris 201 bod.

Naredna trka vozi se 25. oktobra za Veliku nagradu SAD u Ostinu.