Elijud Kipčoge ponovo dominira maratonom, postavivši rekord staze u Melburnu sa vremenom 2:09:10.
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NAJBOLJI JE! Kipčoge ponovo dominira: Kenijska legenda srušila rekord maratona u Melburnu!
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Elijud Kipčoge pobednik je maratona u Melburnu, pošto je trku završio za 2:09:10 i postavio rekord staze.
Kenijcu (41), dvostrukom olimpijskom šampionu, ovo je 17. pobeda u maratonu.
Elijud Kipčoge Foto: Ren Pengfei / Xinhua News / Profimedia, Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia, AP
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Drugo mesto zauzeo je Tomas do Kanto (2:10:35), a treće Ris Edvards (2:14:33).
U ženskoj konkurenciji slavila je Novozelanđanka Kamil Frenč rezultatom 2:28:25, ispred Šinejd Dajver i Nikole Šeridan.
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