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Iako je ostalo nešto više od dve sedmice do novog Balkan Boxing spektakla u gradiću u Severnoj Makedoniji - Negotinu, polako se popunjava spisak učesnika i za veliki Balkan Boxing 14 spektakl, koji će 20. novembra biti održan u Budvi!

Nakon što je objavljeno da će Milorad Žižić (17-2-0) predvoditi spektakl u Mediteranskom sportskom centru u Budvi, gde će braniti WBO Inter-Continental pojas u super srednjoj kategoriji protiv Huana Narvaeza (13-1-0), još jedno dobro poznato ime potvrdilo je svoj nastup u Crnoj Gori!

1/8 Vidi galeriju Balkan Boxing 9 spektakl u Sarajevu Foto: Jovana Kala Božić

Naime, jedan od najboljih srpskih boksera - Jovan Nikolić (9-0-0) vraća se u ring u Budvi, gde će juriti jubilarnu desetu pobedu u profesionalnoj karijeri.

Nikolić je na nedavno održanom Balkan Boxing 12 spektaklu u Novom Pazaru upisao deveti trijumf u karijeri, kada je nakon šest odličnih rundi slavio protiv Nazarija Volovika!

Iako ime Nikolićevog protivnika još uvek nije potvrđeno, jasno je da, gde je Joca, čeka nas i "vatromet" u ringu, a uskoro će biti objavljena i imena ostalih učesnika spektakla u Budvi.

Kao i prethodnih puta, i ovaj događaj biće prenošen na kanalu ArenaFight, u saradnji sa Arena Channels Group, dok će događaj moći da prate i ljubitelji boksa u Ruskoj Federaciji, putem platforme RuTube.