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Preminuo je nekadašnji NHL hokejaš Bobi Guld u 69. godini, saopštili su Vašington Kepitalsi i NHL. Uzrok smrti nije objavljen.

Guld je tokom gotovo 11 sezona u NHL ligi najveći deo karijere proveo u Vašingtonu, a nastupao je i za Atlanta/Kalgari Flejms i Boston Bruinse. Sa Bostonom je 1990. godine stigao do finala Stenli kupa, u kojem je poražen od Edmonton Oilersa.

Tokom karijere postigao je 145 golova i upisao 159 asistencija, uz 572 minuta kazne.

- Organizacija Vašington Kepitalsa duboko je ožalošćena odlaskom svog bivšeg igrača Bobija Gulda.

Guld je proveo osam sezona sa Kepitalsima od 1981. do 1989. godine, odigravši 600 utakmica. Kao stalna pretnja po protivnički gol, četiri puta je dostigao granicu od 20 golova i ostvario rekordan učinak u karijeri od 50 tokom sezone 1986/87.

Van leda, Gulda su cenili zbog odnosa koji je gradio i pozitivnog uticaja na ljude oko sebe.

Mislimo na njegovu porodicu, prijatelje i bivše saigrače tokom ovog teškog perioda. Pamtićemo ga - navodi se u saopštenju.

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