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Vozač Ferarija Luis Hamilton izvinio se svom timu nakon što ga je odluka o strategiji koštala plasmana na podijum na Velikoj nagradi Singapura u šampionatu Formule 1.

Sedmostruki svetski šampion preuzeo je odgovornost za odluku da ostane na starijim pneumaticima, umesto da ponovo ode u boks i rizikuje gubitak pozicije.

Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

 "Izvinite, momci, danas sam vas izneverio svojom odlukom o strategiji. Zbog moje odluke smo izgubili važne bodove. Pokušaću da to nadoknadim na narednoj trci. Ipak, svaka čast za odrađen odlazak u boks", poručio je Hamilton putem timskog radija nakon trke.

Britanac je tokom trke bio i na drugom mestu, ali je zbog problema sa prijanjanjem postepeno gubio pozicije.

Najpre je propustio timskog kolegu Šarla Leklera, a potom su ga prestigli Kimi Antoneli, Lando Noris i Oskar Pjastri, pa je trku završio na šestom mestu.

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Maks Ferstapen udes u trci u Holandiji Izvor: F1 TV