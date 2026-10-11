Istaknuti novinar sportske redakcije dnevnih novina "Dan" Davor Katić preminuo je u Podgorici, u 49. godini.
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REGION U SUZAMA: Umro Davor Katić!
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Katić je 26 godina radio kao kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije.
Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima.
Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi.
Pamtićemo ga po izuzetnom posvećenju poslu, kolegijalnosti i ljubavi prema sportu.
Katić će biti sahranjen u ponedeljak u 15 sati na Novom groblju u Podgorici.
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