Slušaj vest

Katić je  26 godina radio kao kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije.

Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima.

Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi.

Pamtićemo ga po izuzetnom posvećenju poslu, kolegijalnosti i ljubavi prema sportu.

Katić će biti sahranjen u ponedeljak u 15 sati na Novom groblju u Podgorici.

Ne propustiteKošarkaREGION ZAVIJEN U CRNO: Umro sudija Branko Šarić na utakmici!
crvena-zvezdabarcelona-103.jpg
FudbalTRAGEDIJA NA OSTRVU: Preminuo poznati engleski fudbaler
2669572 copy 2.jpg
FudbalTRAGEDIJA POTRESLA REGION: Umro Bogdan Petković
Screenshot_1.jpg
FudbalRONALDINJO DOŽIVEO VELIKU PORODIČNU TRAGEDIJU Legendarnom Brazilcu umrla majka od posledica korone
profimedia0017452576.jpg

00:11
Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO