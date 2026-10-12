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Nova sezona Bokserske lige Srbije 2026/27 počela je u velikom stilu, uz niz uzbudljivih borbi, veliki broj takmičara i snažnu konkurenciju među klubovima širom zemlje. Drugo kolo takmičenja donelo je nastavak borbe za ligaške bodove i što bolji plasman na tabeli. Klubovi iz različitih krajeva Srbije ponovo su odmerili snage, a svaki meč predstavljao je važan korak u trci za vrh prvenstvene lestvice i titulu šampiona za sezonu 2026/27.

Tabela nakon drugog kola pokazuje da nas očekuje izuzetno zanimljiva sezona, u kojoj bi nijanse mogle da odlučuju o konačnom poretku. U takvim okolnostima, svaki osvojeni bod i svaki ostvareni trijumf mogu imati presudan značaj u nastavku takmičenja.

Pred bokserima i klubovima je još mnogo izazova, a naredna kola doneće nove duele i priliku da se izdvoje kandidati za najviši plasman. Borba za šampionsku titulu tek se zahuktava, dok ljubitelji boksa s nestrpljenjem očekuju nastavak sezone i nove sportske spektakle u ringu.

Tabela plasmana klubova i rezultati 2. кola Bokserske lige Srbije:

1/4 Vidi galeriju Bokserska liga Srbije, drugo kolo Foto: SBS

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