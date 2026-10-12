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Na mestu gde je pre tačno 120 godina održana prva atletska trka u Srbiji, na relaciji Platani–Jovanje–Platani, okupili su se atletičari svih uzrasta, učenici i pripadnici Vojske Srbije i policije.

Valjevo zauzima posebno mesto u istoriji srpske atletike. Upravo je ovde, pre 120 godina, održana trka koja se smatra početkom atletike u Srbiji. Ovogodišnji Memorijal „General Đukić“ podsetio je na taj važan događaj i povezao dugu sportsku tradiciju sa novim generacijama atletičara.

Na spisku učesnika iz Vojske Srbije bilo je 120 pripadnika - 76 muškaraca i 44 žene. Njihovo učešće bilo je posebno zapaženo.

U centralnom delu programa seniori su trčali 10,5 kilometara, dok je za seniorke i žene u posebnom plasmanu Vojske Srbije i policije bila predviđena trka na pet kilometara.

Ko je bio najbrži?

U ukupnom plasmanu muškaraca pobedio je Nemanja Cerovac, koji je deonicu prešao za 34:33. Drugo mesto zauzeo je Kabir Ziljkić sa rezultatom 35:00, a treće Uroš Maksimović, koji je kroz cilj prošao za 39:52.

1/11 Vidi galeriju Valjevo, 120 godina atletike u Srbiji Foto: Sas

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nevena Jovanović, sa rezultatom 18:49. Drugo mesto pripalo je Dunji Marković (20:07), dok je treća bila Marina Stakić (21:27).

U posebnom plasmanu pripadnika Vojske Srbije, u muškoj konkurenciji pobedio je Uroš Maksimović (39:52), ispred Miloša Milenkovića (42:00) i Stefana Vujčića (44:26). U ženskoj konkurenciji prva je bila Nevena Jovanović (18:49), druga Anđela Mitrović (22:59), a treća Biljana Savić (24:07).

Program je obuhvatio i trke za najmlađe atletičare, učenike, pionire i juniore. Polaznici atletskih škola i takmičari različitih uzrasnih kategorija nadmetali su se na deonicama prilagođenim svom uzrastu, dok su učeničke trke bodovane i za ekipno prvenstvo valjevskih škola. Tako je jubilej obeležen ne samo podsećanjem na istorijske početke, već i kroz učešće dece i mladih koji nastavljaju da grade budućnost atletike.

Memorijalna trka „General Đukić“ još jednom je okupila učesnike različitih generacija na mestu koje je važno za istoriju srpskog sporta. Obeležavanje 120 godina atletike u Srbiji u Valjevu bilo je prilika da se oda priznanje njenim počecima i proslavi tradicija koja traje do ponedeljka.

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