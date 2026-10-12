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Nakon što je zvanično potvrđeno da ćemo u Budvi na Balkan Boxing 14 spektaklu, 20. novembra gledati nastupe Milorada Žižića i Jovana Nikolića, potvrđena je i nova "bomba"!

Naime, u Mediteranskom sportskom centru u pomenutom crnogorskom gradu, gledaćemo i " Srpskog Tajsona" - Almira Memića (6-0-0)!

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Jedan od najperspektivnijih srpskih boksera vraća se u Balkan Boxing ring, i to nakon prethodne pobede protiv Migela Vaskeza (6-7) u Sarajevu, a prethodno i Jaga Kizirije (11-18) u Boru!

Momak iz Prijepolja, u Budvi će juriti svoju sedmu pobedu u profesionalnoj karijeri, gde ujedno i ne zna za poraz, a dve od svojih šest pobeda ostvario je nokautima.

Ime protivnika biće objavljeno uskoro, a nema sumnje da nas u Budvi čeka spektakl, s obzirom na to da ćemo na istom događaju gledati Mićka Žižića koji će braniti WBO Inter-Continental pojas u super srednjoj kategoriji, kao i Memićevog reprezentativnog kolegu, ali i rivala Jovana Nikolića.

Ulaznice za spektakl u Budvi već su u prodaji, i dostupne su putem "etiketing.me" platforme.

Kao i prethodnih puta, svi koji ne budu u mogućnosti da se nađu u dvorani, moći će spektakl da prate uživo na ArenaFight kanalu, ali i putam RuTube platforme u Ruskoj Federaciji!

Podsećanja radi, pre spektakla u Budvi, čeka nas i bokserski šou u Severnoj Makedoniji, pošto će 31. oktobra u gradiću Negotino biti održan Balkan Boxing 13!