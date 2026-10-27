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Odbojkaši Spartaka, branioci titule pobednika Kupa Srbija, plasirali su se večeras u četvrtfinale tog takmičenja, pošto su u Subotici pobedili beogradski Laki Star sa 3:0, po setovima 25:16, 25:14, 25:16.

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Nemanja Boić sa 13 poena, dok je Nikita Ivankov upisao 10 poena.

U ekipi Laki Star bolji od ostalih je bio Nemanja Jovanović sa sedam poena.

Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije večeras su izborile i ekipe Takova, Crvene zvezde i Vojvodine.

Sutra su na programu preostale četiri utakmice osmine finala Kupa Srbije. Od 18.00 Karađorđe iz Toploe dočekuje Novi Pazar, u isto vreme Mladni radnik dočekuje Niš, od 19.00 Veliko Gradište na svom terenu igra protiv Partizana, a od 20.00 Radnički u Kragujevcu igra protiv Dubočice.