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Vaterpolisti Radničkog pobedili su u Kragujevcu ekipu Breše sa 18:8 (4:3, 7:1, 4:2, 3:2, u utakmici drugog kola Grupe B Lige šampiona.Najbolji učinak u timu iz Kragujevca imao je Nikola Lukić sa četiri gola, dok su po dva pogotka postigli Nikola Dedović, Sava Ranđelović, Boris Vapenski, Angelos Vlahopulos i Valiko Dadvani.

Najefikasniji u italijanskoj ekipi bio je Oliver Lajnveber sa pet golova, a Stefano Guerato je upisao tri pogotka.

U okviru Grupe B Pro Reko je u svom bazenu bio bolji od Oradee sa 15:10 (3:4, 4:2, 5:3, 3:1).

Radnički i Pro Reko imaju maksimalan učinak (šest bodova) posle dva kola, dok su Oradea i Breša bez bodova.

U sledećem kolu Radnički dočekuje Pro Reko, a Breša gostuje Oradei.