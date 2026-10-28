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Mihael Šumaher, sedmostruki šampion u Formuli 1, nastradao je 29. decembra 2013. godine tokom skijanja u francuskom letovalištu Meribe.

Otada je Mihael Šumaher pod strogom kontrolom lekara i o njemu se brine porodica, pre svih supruga Korina. Ljubav i podršku dobija od sina Mika i ćerke Đine-Marije.

Korina i Mihael Šumaher na skijanju Foto: EPA/OLIVER MULTHAUP

Dokumentarac otkriva bol

Porodica se retko oglašavala o zdravstvenom stanju Mihaela Šumahera. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati izjave njegove supruge Korine, ili dece. Zato je oglašavanje sina Mika i ispovest o tome koliko mu nedostaje otac vredno svake pažnje.

Mik Šumaher u dokumentarnom filmu na Netfliksu govorio je o tome koliko mu nedostaju razgovori s ocem, posebno otkada je i sam postao profesionalni vozač.

- Mislim da bismo se tata i ja danas razumeli na drugačiji način. Jednostavno zato što govorimo istim jezikom. Jezikom automobilizma. Imali bismo toliko toga za razgovor. O tome najviše razmišljam. Odrekao bih se svega samo da to mogu da dobijem - rekao je Mik Šumaher.

Mik Šumaher, sin slavnog Mihaela Šumahera Foto: FRANCK ROBICHON/EPA

Bio dečak kada je otac stradao

Mladi Šumaher imao je 14 godina, kada je njegov otac teško nastradao na skijanju u Francuskoj. U dokumentarcu je govorio i o tome koliko mu nedostaje otac.

- Posle nesreće više nema tih trenutaka koje mnogi drugi ljudi dele sa svojim roditeljima. Mislim da je to pomalo nepravedno.

Uprkos svemu Mik pamti kako je odrastao uz oca, sa majkom Korinom i sestrom Đinom-Marijom često deli brojne lepe uspomene.

- Kad razmišljam o prošlosti, uglavnom se sećam nas četvoro kako se zajedno zabavljamo. Sećam se kako smo vozili karting po selu, jahali ponije i skupa provodili vreme. To su uspomene koje me usrećuju - priznao je Mik Šumaher.

1/7 Vidi galeriju Mik Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

Korina čuvar uspomena

U dokumentarnom filmu govorila je Mihaelova supruga Korina, koja je objasnila da je njenom suprugu i pre nesreće bilo veoma važno da odvoji privatni život od javnosti. Porodica se i danas drži tog načela, te retko iznosi detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Tom prilikom Korina je govorila o vezi sa Mihaelom početkom 1990-ih, ali i o uspomenama koje su ostale snažno povezane s njihovim zajedničkim životom. Među njima posebno mesto zauzima pesma "Rush Rush" američke pevačice Pole Abdul.

- To je tada bila naša pesma. Kad je danas čujem dok sam u automobilu, zaplačem u sebi - rekla je Korina.

Korina Šumaher pamti lepe trenutke iz života sa Mihaelom Foto: Profimedia

Preko F1 do Amerike

Mik Šumaher krenuo je očevim stopama i odabrao automobilizam za svoj životni poziv. Godine 2018. osvojio je titulu evropskog prvaka u Formuli 3, a dve godine kasnije postao je šampion Formule 2. Ti uspesi otvorili su mu vrata Formule 1, gde je dve sezone vozio za ekipu Has.

Posle toga Mik Šumaher bio je rezervni vozač tima Mercedes, a 2024. i 2025. takmičio se u Svetskom prvenstvu u trkama izdržljivosti za ekipu Alpin. Ove godine vozi u američkoj seriji Indikar seriji za ekipu Mejer Šank rejsing.