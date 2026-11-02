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Švedski atletičar Andreas Almgren pobedio je danas na maratonu u Njujorku.

Almgren, koji je debitovao u maratonskoj disciplini, pobedio je rezultatom dva sata, šest minuta i jedan sekund.

Na oko 800 metara do cilja odvojio se od prvog pratioca Jemaneberhana Kripe iz Italije i postao prvi Šveđanin pobednik Njujorškog maratona.

On je do sada imao uspešnu karijeru u polumaratonu i trkama na 5.000 i 10.000 metara.

Drugo mesto zauzeo je Kripa sa 2:06,14, a atletičar iz Lesota Kamoelo Mofolo bio je treći sa 2:06,26.

Iza njega kroz cilj je prošao prošlogodišnji pobednik Kenijac Benson Kipruto sa 2:26,27.

Organizatori su saopštili da je na maratonu u Njujorku učestvovalo oko 60.000 trkača, a to je bilo 50. put da je trka prošla kroz svih pet gradskih opština.