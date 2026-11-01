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Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli postao je šampion Formule 1 za sezonu 2026.

Italijan, rođen 25. avgusta 2006. godine, srušio je rekord Sebastijana Fetela iz 2010. godine i postao je najmlađi šampion u istoriji ovog sporta. Postao je šampion sa 20 godina i 68 dana, nadmašivši za tri godine prethodni rekord.

1/6 Vidi galeriju Kimi Antoneli, vozač Formule 1 Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Takođe, Antoneli je postao prvi Italijan koji je osvojio titulu u Formuli 1, nakon Alberta Askarija, koji je slavio u šampionatu 1953. godine.

Antoneli je trku za Veliku nagradu Meksika završio na treće mesto, a za titulu mu je trebalo da bude plasiran do devetog mesta.

Italijan ove sezone ima devet pobeda i 18 podijuma, uključujući i trijumf na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država prošlog vikenda, nakon kojeg je stekao nedostižna 123 poena prednosti nad Raselom.

Na VN Meksika trijumfovao je Maks Verstapen, drugi je bio Luis Hamilton.

Bodove su u trci u Meksiku osvojili još vozač Ferarija Šarl Lekler, Lando Noris iz Meklarena, Džordž Rasel iz Mercedesa, Oskar Pjastri iz Meklarena, Franko Kolapinto iz Alpine, Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, dok je kao 10. kroz cilj prošao Kolapintov timski kolega Pjer Gasli.

Trku je obeležio incident u 44. krugu, kada je van staze završio vozač Kadilaka Valteri Botas, koji je pritom udario zaštitnu ogradu. Zbog popravke ograde usledio je prekid trke, koji je trajao 40 minuta.

Antoneli je četiri trke pre kraja šampionata stigao do nedostižne prednosti od 119 bodova u odnosu na drugoplasiranog Verstapena. Vodeći Antoneli ima 380 bodova u šampionatu, Verstapen je drugi sa 261 bodom, Hamilton na trećem mestu ima 259 bodova, a Rasel na četvrtom mestu ima 250 bodova.

Do kraja sezone ostale su četiri trke, a naredna je u Sao Paulu za sedam dana.