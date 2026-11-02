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Još jedan Balkan Boxing događaj doneo je uzbuđenja, ovoga puta 13 po redu u Severnoj Makedoniji, u gradiću Negotino, gde smo gledali pet zaista sjajnih borbi. U onoj glavnoj večeras, u okviru super srednje kategorije, slavio je srpski bokser Almir Memić i to posle prekida u drugoj rundi protiv Borisa Nedbala iz Slovačke.

Sjajno je Almir Memić otvorio ovu borbu od samog početka, već tokom prve runde je dva puta bacio svog protivnika na pod, ali je sudija ipak dopustio da se sve nastavi i u drugoj rundi.

Tamo, pak, nije bilo spasa za Slovaka, kojeg je Memić saterao u ćošak i na kraju odličnim udarcima završio posao i odneo novu pobedu u Balkan Boxingu, samo 20 dana pre nego što ga u Budvi bude sačekao novi izazov.

"Nekako hteo sam više rundi da boksujem, pošto za 20 dana imam zakazan meč u Budvi. Završio se prerano ovaj meč, nadao sam se da bude 4-5 rundi. Nisam ni dao sve od sebe u ove dve runde. U Budvi ću imati teškog protivnika, tako da je osam rundi, dižemo se iz meča u meč. Idemo ka 12 rundi i svetskom pojasu", rekao je posle borbe Memić.

1/13 Vidi galeriju Balkan Boxing 13 Foto: Balkan Boxing (Jovana Kala Božić)

Pre njega smo u veoma kvalitetnom dvoboju videli i pobedu domaće nade iz Severne Makedonije, Mateja Čatleskog, koji je uspeo da se izbori sa Leonom Marićem iz Bosne i Hercegovine. Ovde je doneta jednoglasna sudijska odluka.

Prethodno je Čatleski bio daleko aktivniji kroz čitavu borbu i na kraju je slavio zaslužen trijumf.

Do pobede je večeras na debiju u Balkan Boxingu stigao i Marko Kraljević iz Hrvatske, koji je takođe trijumfovao posle prekida i to u trećoj rundi, kada je na pod oborio Demira Gulamića.

Hrvatski bokser se tako na najbolji mogući način predstavio regionalnoj publici, nakon što smo ga prethodno često mogli gledati na revijama u Nemačkoj.

"Brzo je bilo, nisam očekivao tako, mislio sam da će se duže boriti. Nastavio sam ciklus priprema, bio sam prehlađen i uspeo sam sve da uradim kao treba", izjavio je Kraljević.

Do prvog trijumfa u profesionalnom boksu je stigao i Vuk Vukajlović jednoglasnom odlukom sudija protiv Filipa Dostanića, kao i Sanel Hasanović koji je posle prekida u drugoj rundi savladao Dinela Gejzića.

Sledeći Balkan Boxing događaj je na programu u Budvi, 20. novembra, kada nas čekaju nove fantastične borbe i pravi regionalni bokserski spektakl.

Balkan Boxing 13, rezultati: Almir Memić (6-0) - Boris Nedbal (6-4) (pobeda Almir Memić, prekid u drugoj rundi)

Matej Čatleski (3-0) - Leon Marić (11-23) (pobeda Matej Čatleski, jednoglasna odluka sudija)

Marko Kraljević (9-1) - Demir Gulamić (13-13-2) (pobeda Marko Kraljević, prekid u trećoj rundi)

Vuk Vukajlović (0-2) - Filip Dostanić (0-4) (pobeda Vuk Vukajlović, jednoglasna odluka sudija)

Sanel Hasanović (10-1-1) - Dinel Fejzić (5-7-3) (pobeda Sanel Hasanović, prekid u drugoj rundi)

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