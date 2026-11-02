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Legendarni srpski atletičar Dragutin Topić bez zadrške je govorio o odnosu sa ćerkom Angelinom, jednom od najboljih srpskih atletičarki, ali i izazovima koje donosi činjenica da joj je istovremeno i otac i trener.

Topić je otkrio kako su izgledale njihove porodične trzavice, zbog čega mu nije bilo lako da joj ukaže na greške, ali i na koji način je pokušavao da pronađe pravu meru između roditeljske podrške i trenerske discipline.

Gostujući u emisiji "Iza forme" na "Areni sport", Topić je priznao da nikada nije imao plan da trenira sopstvenu ćerku. Sve je, kako kaže, počelo spontano, bez velikih očekivanja i ambicije da od Angeline napravi vrhunsku sportistkinju.

1/7 Vidi galeriju Dragutin Topić sa ćerkom Angelinom i suprugom Biljanom Foto: Printscreen, Starsport

"Nisam ni planirao da budem njen trener. Osnovao sam svoj klub u nameri da nešto pokrenem, jer nisam bio zadovoljan ponuđenim na tržištu. Imao sam drugačiju viziju sa svojim prijateljem i Biljanom. Upisali smo njih 14 tu, među njima je bila Angelina. Nisam ni sanjao da će ona da bude vrhunski sportista, niti mi je to bila ambicija. Vremenom se ispoljilo kroz karakter da može i da želi", ispričao je Topić.

Nije želeo da bude strog otac i trener

Jedna od najzanimljivijih tema bila je upravo njegova filozofija rada. Topić ističe da nikada nije verovao u grub pristup i nametanje autoriteta, već da mu je bilo važnije da sportisti razumeju šta se od njih očekuje i kako da izvuku maksimum iz sebe.

"Ja nikada nisam surov. Drugačiji mi je pristup i u odnosu sa sportistima. Nisam ni najbolji drug, da se razumemo. Uvek sam kao neki dobar profesor. Pokušavam svima da budem roditelj, da imam taj odnos. Da im objasnim šta je za njih najbolje i ono što imaju u sebi, koji je način da to izvučemo iz njih. Ne slušaju me svi, ne doprem do svih, nisam mađioničar. Ali sam uspeo da napravim dobru ekipu, da od nekih sportista napravim sportiste, ali sam od njih svih uspeo da napravim akademske građane", rekao je nekadašnji evropski šampion.

Međutim, kada je Angelina u pitanju, stvari nisu uvek bile jednostavne. Kao otac, Topić je priznavao da mu nije bilo lako da joj direktno ukaže na greške, pa je pronalazio drugačije načine da joj prenese ono što želi.

"Koristio sam neke drugačije tehnike, bilo je dosta borbi, naročito kada je bila mlada. Ono što sam želeo da kažem njoj sam govorio nekom drugom, ali u njenom prisustvu. Ne da ima transfer blama, nego da shvati i ona. Nisam imao srca da njoj lično kažem pred svima, bilo bi katastrofa, jer sam joj otac. Dovijao sam se kako znam i umem", iskreno je priznao Topić.

1/12 Vidi galeriju Angelina Topić Foto: Sven Beyrich / imago sportfotodienst / Profimedia, PrintScreen / RTS, Screenshot RTS

Posebno je zanimljivo to što je u njihovoj kući postojalo jedno nepisano pravilo - sport se ne pominje ukoliko Angelina sama ne pokrene tu temu.

"U kući nikada nisam pričao o sportu, osim kada ona to želi. Imam taj princip i sada. Ljudi misle da je nama na takmičenjima super, da putujemo, da je meni super. Ja džedžim, čekam da me pozove, popijemo kafu. Ona ima svoj svet, svoje prijatelje, ali sam joj dostupan u svakom momentu. Može da traje dva minuta, može da traje satima. Ona je zrela osoba i sa njom može da se priča o mnogo tema", otkrio je srpski atletičar.

"Nijednom nisam Angelinu probudio na trening"

Topić je zatim otkrio i kako je izgledalo Angelinino odrastanje, kao i da nikada nije želeo da joj trening postane obaveza koju mora da ispuni po svaku cenu. Čak ni kada je bilo jasno da poseduje ogroman potencijal.

"Nijednom nisam Angelinu probudio na trening. Kada joj se ne dolazi, nije dolazila. Nisam joj zamerao. Nisam hteo da bude da je teram, da je imperativ, imala je 13 godina, zrela je, znala je šta želi. To je funkcionisalo tako, bilo je trzavica jedno dve godine. Kada je shvatila da ima potencijal za nešto više, počelo je više da se trenira, uveli smo četvrti trening u nedelji", ispričao je Topić.

Njegov stav je da deca u najranijem uzrastu treba da zavole sport, a ne da odrastaju pod pritiskom rezultata i očekivanja roditelja.

"Ja sam stara škola i smatram da deca od 7 do 12 godina sport treba da bude kroz igru. Učenje tehnika kroz igru, tako sam i radio, tako funkcioniše i moj klub. Važnije je to od pobede i ne treba davati lažnu nadu roditeljima da pravimo šampione. Kada dođe pubertet, dolazi do "klika" kod tih klinaca. Oni sami sebe treba da pronađu u sportu", objasnio je on.

Otvoreno i o teškom periodu posle karijere

Topić se tokom razgovora osvrnuo i na psihološke izazove sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti kada završe karijeru. Priznao je da ni njega taj period nije zaobišao, iako se problemi nisu pojavili odmah.

"Kada se završi karijera, većina sportista doživljava anksiozno stanje, praćeno i depresijama ponekad. Moj slučaj nije došao odmah, već posle četiri-pet godina, kada shvatiš da si izgubio veliki deo sebe i načina života. Drago mi je što sportisti sada otvoreno pričaju o tome, ljudi misle da je neki vrhunski sportista Supermen kome niko ništa ne može. Svi imaju krizu koju rešavaju na neki način", rekao je nekadašnji atletičar.

Za kraj, posebno je istakao koliko mu znači obrazovanje mladih ljudi sa kojima radi. Ponosan je što su mnogi njegovi sportisti, pored atletike, uspeli da izgrade i akademske karijere, a jedan od njih stigao je čak do Harvarda.

"Profesionalni sport i fakulteti nisu u simbiozi kao što postoji u nekim drugim zemljama. Većina mojih sportista je otišla u Ameriku, dobili su najbolje moguće uslove za rad, trenere, ali su u obavezi da završe to. Imam dete koje ide na Harvard. Ja sam Harvard video samo na filmu. Otišao je tamo i došao do tog nivoa", zaključio je Topić.