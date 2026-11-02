Slušaj vest

Britanac Luis Hamilton izjavio je da Ferari "mora da obavi ozbiljne razgovore iza zatvorenih vrata" nakon što ih je međusobna borba njihova dva vozača koštala pobede na trci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler je u prvom krugu trke presekao šikanu kako bi preuzeo vođstvo od Hamiltona, koji je startovao sa pol pozicije. On je potom izgubio i drugo mesto pošto ga je obišao vozač Red Bula Maksa Verštapena, kao posledicu napada svog klupskog kolege.

Verštapen je na kreju pobedio, Hamilton je završio kao drugi, dok je vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo treće mesto i postao najmlađi svetski šampion u istoriji Formule 1.

"U krajnjoj liniji, to nas je koštalo pobede. Moramo da obavimo ozbiljne razgovore iza zatvorenih vrata", rekao je Hamilton posle trke, prenosi "BBC".

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom perioda crvene zastave u trci, koji je izazvao udes Valterija Botasa u Kadilaku, Hamilton je preko timskog radija rekao: "Imamo velike probleme. Velike, velike probleme".

Ni Lekler nije zadovoljan

Kada mu je preneto da je Hamilton nezadovoljan, Lekler je rekao da će razgovarati sa njim.

"Obojica nismo uspeli da prođemo kroz krivinu. Ne znam da li je Luis smatrao da bi trebalo da prepusti treću poziciju, ali s obzirom na to da je Red Bul bio drugi, smatrao sam da vredi zadržati poziciju i videti šta će se desiti. To sam i uradio", rekao je Lekler.

"Mogao bih i ja da budem nezadovoljan time Koliko me je izgurao sa staze na izlazu iz prve krivine, ali to je trkanje. Kada se borite za pobedu, tako i treba da bude", dodao je on.

Hamiltonova poenta je da bi Ferari, da su vozači sarađivali u prvom krugu, držao prve dve pozicije, odakle bi mogao da kontroliše trku i verovatno završi na tim mestima.

"Mogli smo lako da osvojimo prvo i drugo mesto. Imali smo tempo za to", naveo je Hamilton.

"Dakle, razgovaraćemo o tome interno, nema potrebe da govorim više o tome. Nemamo utvrđena pravila međusobne borbe. A da li bi to išta promenilo sa Šarlove strane, ne znam. To tek treba da utvrdimo, ali nešto definitivno mora da se promeni", istakao je on.

Naredna trka vozi se za sedam dana za Veliku nagradu Sao Paula.

Bonus video: