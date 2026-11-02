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Reprezentacija Srbije u vaterpolu ponovo će da bude skup najboljih vaterpolista Srbije. Kako saznajemo, sprema se povratak 11 srpskih šampiona pod najdražu kapicu.

Oni su postavili jedan jedini uslov da se to dogodi i trenutno se radi na tome. Naime, Slobodan Soro je označen kao osoba koja treba da napusti čelno mesto Vaterpolo saveza Srbije i to će uskoro i da se dogodi.

Postoji incijativi među ljudima iz vaterpolo sveta da dođe što pre do promena koje bi učinile da se naši najbolji vaterpolisti vrate u reprezentaciju.

1/94 Vidi galeriju Reprezentacija Srbije slavi olimpijsko zlato Foto: Dado Đilas

Unutar vaterpolo struktura i domaćih klubova formiran je ozbiljan i odlučan krug ljudi sa jasnim i javnim ciljem – smenom aktuelnog predsednika saveza Slobodana Sora i sazivanjem vanredne Skupštine.

Počelo je javnim oglašavanjem Spartaka, a nastavilo se pozitivnim reakcijama i drugih klubova, ali i nekolicine vaterpolo legendi.

Podsetimo, priču je pre pet dana pokrenuo klub iz Subotice:

- Bez novog početka na vrhu, nijedna reforma neće imati kredibilitet. Funkcije u savezu se moraju dodeljivati prema znanju, rezultatima i ugledu u vaterpolu, a ne prema političkoj ili ličnoj pripadnosti. Posebnu pažnju treba posvetiti formiranju Stručnog saveta od najeminentnijih ljudi u vaterpolu - poručili su između ostalog Subotičani.

Nisu ostali usmljeni u tome i pitanje je momenta kada će incijativa postati i zvaničan zahtev za zasedanje Vanredne Skupštine VSS.

Za svakog iskrenog ljubitelja vaterpola, srpskog sporta - nebitno je ko vodi savez, bitno je samo da gleda najbolje vaterpoliste Srbije u bazenu. Između predsednika saveza i 11 najboljih što Srbija ima, izbor se čini potpuno logičnim.