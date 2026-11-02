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Humanost, književnost i važna poruka o zdravlju spojiće se u sredu, 4. novembra, u beogradskom "Dorćol Platzu", gde će od 19.30 časova biti održano humanitarno književno veče u okviru akcije "Knjiga je do jaja".

U susret novembru, mesecu muškog zdravlja, o istoriji, književnosti i ljudima čije su životne priče pretočili u knjige razgovaraće pisci Slaviša Pavlović, Milan Bogojević i Jovan Simić. Ipak, ovog puta književnost ima i poseban zadatak - da pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija.

Događaj se organizuje pod sloganom "Ne preskačeš stranice. Ne preskači ni preglede", sa ciljem da se podigne svest o značaju preventivnih pregleda i prikupe sredstva za udruženje pacijenata URO TAKT.

Ovo udruženje pruža podršku osobama obolelim od karcinoma testisa, prostate, mokraćne bešike i bubrega, kao i njihovim porodicama. Bavi se informisanjem, edukacijom i podrškom tokom lečenja, uz poseban akcenat na rano otkrivanje bolesti i dostupnost savremenih terapija.

Humanitarno književno veče Foto: Promo

Tri pisca, tri književna sveta

Posetioci će imati priliku da čuju zanimljive priče o istorijskim ličnostima, događajima i sudbinama koje su inspirisale trojicu autora.

Slaviša Pavlović poznat je po delima "Zavet heroja", "Apisov apostol" i "Himerina krv: Roman o Dučiću", kao i knjigama "Ratnici Crne ruke" i "Osvetnici i klevetnici". U svom književnom radu bavi se znamenitim i manje poznatim ličnostima srpske istorije.

Milan Bogojević, pisac i publicista, posebnu pažnju posvećuje srpskoj istoriji i Velikom ratu. Među njegovim knjigama su "Zaboravljeni junaci Velikog rata", „Milunka Savić – ordenje i ožiljci", "Atentat 1934" i "Kralj Aleksandar Karađorđević – Žrtva zavere".

Jovan Simić autor je knjiga "878", "Devetka" i "neZNANI Junaci". Njegova dela povezuju istoriju, književnost i sudbine ljudi, dok se u sportskom romanu "Devetka" bavi talentom, padovima, identitetom i životom nakon što se reflektori ugase.

Samo 33 primerka posebnog izdanja!

Posebnu pažnju privlači humanitarno predizdanje nove knjige Jovana Simića "neZNANI Junaci", za koje je pripremljeno svega 33 primerka.

Ovo posebno izdanje sadrži sedam priča i prvi put će biti predstavljeno upravo na humanitarnoj večeri. Knjiga nastavlja svet započet u delu „878“, ali priče ovog puta vode čitaoce mnogo dalje – od Beograda i Avale, preko Šida, Herceg Novog i Prebilovaca, sve do Njujorka i Denvera.

Svih 33 primerka namenjena su humanitarnoj akciji, a kompletan prihod od njihove prodaje biće doniran udruženju URO TAKT. Puno izdanje knjige, sa znatno većim brojem priča, planirano je za proleće 2027. godine.

Kupovinom knjige pomažete obolelima

Tokom večeri posetioci će moći da kupe knjige sva tri autora, a sav prihod od prodaje biće namenjen udruženju URO TAKT.

Akcija „Knjiga je do jaja“ traje do 30. novembra, a u njoj je moguće učestvovati i bez dolaska na događaj. Knjige Jovana Simića „878“ i „Devetka“ mogu se poručiti preko sajta LeeMoon (www.leemoon.rs), dok se donacija uplaćuje direktno udruženju URO TAKT.

Minimalna donacija iznosi 1.000 dinara za knjigu „878“, odnosno 999 dinara za „Devetku“, a svi koji žele mogu da uplate i veći iznos.

Poruka ove akcije jednostavna je, ali izuzetno važna: knjiga može da oplemeni život, a pravovremeni pregled može da ga spase. Zato je ovog novembra važno ne preskakati ni stranice ni preglede!