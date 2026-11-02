Slušaj vest

Podsetimo, Tadej Pogačar je imao pad tokom osme etape Vuelte. Prve lekarske analize su pokazale prelom sedmog vratnog pršljena, ključne kosti i potres mozga. Međutim, naknadni pregledi u Sloveniji otkrili su još dva preloma.

"Zapravo je smešna priča. Pre dve nedelje bio sam u Sloveniji na dodatnom pregledu. Znao sam da sam polomio pršljen C7, ali sam tada saznao da su mi slomljeni i pršljenovi T1 i T2", rekao je Pogačar i dodao kako je reagovao:

"U tom trenutku bio sam srećan što nisam nastupio na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, što mi je prvobitno bio cilj. Kada sam video da sam polomio tri pršljena, bio sam samo srećan što sam živ i što mogu da stojim na nogama".

Ističe Slovenac da su posebno teški bili prvi dani nakon pada.

"Tuširao sam se uz pomoć timskog lekara, jer sam nisam mogao. Čim bih ustao, pozlilo bi mi. Isto se dešavalo i kada bih spustio glavu na neku podlogu. Bio sam potpuno iscrpljen i dezorijentisan. Bilo je zaista teško".

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Moram da pazim

Pogačar je govorio i o psihičkim problemima sa kojima se suočavao posle operacije.

"Posle operacije bio sam zaista utučen. Psihički prvih nekoliko nedelja nisam bio dobro. U tom periodu nikome nije bilo prijatno da bude u mojoj blizini"

Relativno brzo je počeo sa rehabilitacijom i laganim treninzima.

"Tada sam počeo i psihički da se osećam bolje. Ali, bila je to borba iz dana u dan".

Prelomi su okarakterisani kao stabilni, ali najbolji biciklista na svetu zna da mora da bude izuzetno oprezan.

"Moram da pazim da ponovo ne padnem i da ne podižem ništa teško levom rukom ili uz pomoć vrata. Inače više nemam bolove niti osećam nelagodnost".

Plaši ga pomisao o još jednom incidentu.

"Kada bih ponovo pao sa bicikla, moglo bi da bude veoma problematično. Svi mi govore da sam imao sreće. A sreću imate svaki put kada posle pada možete da ustanete na sopstvene noge. Kada shvatite koliko je sve bilo ozbiljno, jasno vam je da nema mesta šali. Iskreno, pomalo je zastrašujuće razmišljati o tome", zaključio je Tadej Pogačar.

Bonus video: