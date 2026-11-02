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On je najpre pričao o sastanku sa Aleksandrom Šapićem koji se dogodio pre nego što je doneta odluka da Slobodan Soro bude postavljen na poziciju selektora reprezentacije Srbije.

"Mi smo jedini na skupštini saveza, u aprilu, bili uzdržani kada su u pitanju bile promene na čelu. I prethodno, na čuvenom sastanku kod gradonačelnika, nekadašnjeg vaterpoliste i sada čoveka koji drži Novi Beograd Aleksandra Šapića smo rekli da nismo za Sora kojeg je on kandidovao. Tada nas je, ne znam u kom svojstvu, na skup zvao Đorđe Pejčić zaposlen u Novom Beogradu. Predsednik VS Beogada Petar Đukić je inicirao kasnije pismeno izjašnjavanje i tada smo ponovili naš stav a zatim i rekli da je skup kod gradonačelnika koji je trajao pet minuta bio nezvaničan" rekao je za "Sport klub" Jezdić koji i dalje ima ovlašćenje da zastupa Crvenu zvezdu, pa nastavio:

"Zna se kakva je bila sednica, šta se izrodilo posle nje. Izjave predsednika saveza su dovele do toga da nam se svi smeju, postali smo amateri. Rezultat su ostavka selektora, odbijanje najboljih igrača da igraju za reprezentaciju i smatram da bi zbog svega, zbog cele priče Soro morao prizna greške i da podnese ostavku".

Crvena zvezda se nalazi u katastrofalnoj finansijskoj situaciji i ove sezone se ne takmiči.

"Bila je teška situacija, ali smo izborili igranje u Evropi. Sponzorima je bilo zabranjeno da sa nama kontaktiraju. Dolazili su i neki nimalo naivni ljudi kojima smo uspeli da objasnimo da klub ne može da se preuzme, da odluke donosi skupština. Nije bila prijatna atmosfera ali su prihvatili naše stavove. Tada smo čuli da i gradonačelnik želi da ima ulogu, da preuzme Crvenu zvezdu ali je tada dobio negativan stav navijača. Poslata nam je zatim inspekcija koja nas je tri sata "peglala" a za to vreme je sa inspektorkom u kontaktu Nikola Penić prvi čovek Sekretarijata za sport Beogada non stop bio u vezi. I inspektorka je prihvatila da smo u pravu, da ima još rokova koji moraju da prodju da bi klub mogao da se proglasi neaktivnim. Koliko znam na kraju nije bilo više želje za kontaktima sa Šapićem i njegovim ljudima oko budućnosti Crvene zvezde".

1/15 Vidi galeriju Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić Foto: Boba Nikolić

"Želja Aleksandra Šapića"

Oktrio je Jezdić da je formirana nova Crvena zvezda.

"Zanimljivo, u septembru je registrovano Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda Beograd sa ovlašćenim zastupnikom Nenadom Vasilovskim. Mislim da je on samo fiktivno tu, trener je Vukova i više je maska za ovu priču. Prevarili su ga. Pomenuta inspekcija je dan kasnije došla u klub i rekao sam kako se završilo. Cilj je bio jasan, da se ugasimo i da na scenu stupi famozni kolektiv.

Hteli su da nas pokore, da nas preuzmu, pa da nas ugase. Sve je to bila želja Šapića koji još uvek apsolutno kontroliše sve u vaterpolu. Videćemo kako će savez da se postavi mada i tu valja očekivati nove stvari", poručio je Jezdić.

Kurir sport/Sport klub

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