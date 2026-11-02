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Ovaj vozač Mercedesa juče je postao najmlađi šampion u istoriji Formule 1, kada je zauzeo treće mesto na Velikoj nagradi Meksika i tako obezbedio titulu četiri trke pre kraja sezone.

I uopšte nije važno što ovaj 20-godišnjak ne vozi za Ferari, najveći trkački brend u zemlji.

Gotovo sve italijanske novine imale su fotografiju Antonelija na naslovnoj strani. Neke su izabrale sliku na na kojoj ga na ramenima nose bivši šampioni Luis Hamilton i Maks Verstapen, dok su dok druge jednostavno stavile samo Antonelija sa italijanskom zastavom.

"Italija je plakala, smejala se, plakala zajedno sa njim", objavio je list Republika, osvrćući se na trenutke kada je Antoneli plačući prošao kroz cilj, zatim slavio titulu, a potom ponovo zaplakao na pobedničkom postolju.

Svi su istakli činjenicu da je Antoneli prvi Italijan koji je osvojio titulu još od Alberta Askarija 1953. godine.

1/6 Vidi galeriju Kimi Antoneli, vozač Formule 1 Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Italijanski šampioni iz drugih sportova požurili su da čestitaju Antoneliju.

"Mama mia Kimi, šta si uspeo da uradiš. Čestitam na tvojoj prvoj tituli svetskog prvaka... Doneo si kući nešto neverovatno. I znaj da je cela Italija ponosna na tebe", rekao je italijanski teniser Janik Siner u video-poruci.

I legendarni motociklista Valentino Rosi je istakao da su svi ponosni na njega, dok je olimpijska šampionka u plivanju Federika Pelegrini dodala da je "ispisao veoma važnu stranicu u istoriji italijanskog sporta".

Italijanska premijerka Đorđa Meloni takođe je brzo uputila čestitke, objavivši poruku na društvenim mrežama nekoliko trenutaka nakon što je Antoneli prešao ciljnu liniju.

"Kimi Antoneli je svetski šampion. Sa samo 20 godina postigao je izuzetan uspeh, postavši najmlađi svetski šampion u istoriji Formule 1. Uspeh koji vraća italijanskog vozača na krov sveta, nagrađujući talenat, posvećenost, odlučnost i predanost. To je veliki izvor ponosa na našu naciju", navela je ona.

Gradonačelnik Antonelijevog rodnog grada, Bolonje, najavio je da će mladiću biti dodeljen "Zlatni Neptun", što je najviše gradsko priznanje.

Više od 200 ljudi gledalo je trku na velikom platnu u bioskopu blizu mesta gde je Antoneli odrastao, dok su se prijatelji i navijači okupili u jednom lokalu u San Marinu, gde Italijan trenutno živi, kako bi ga bodrili. ; "Pruža mi ogromnu radost to što sam ga gledao kako odrasta. Još od malih nogu mi je govorio da želi da stigne do ovog trenutka i uspeo je da ispuni taj veliki san", rekao je Edoardo Kristoni, Antonelijev prijatelj.

Antonelijevi prijatelji opisali su ga kao "mirnog, sasvim običnog momka", a ljubitelji Formule 1 smatraju da ga upravo to čini još posebnijim.

Da bi se istaklo koliko je Antoneli "normalan", list Gazeta delo Sport je, odmah ispod još većeg naslova koji ga proglašava legendarnim, objavila naslov sa citatom njegove majke Veronike: "On i dalje svakog meseca dobija džeparac".