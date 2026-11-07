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Mladi dvadesetogodišnji italijanski vozač Mercedesa Kimi Antoneli osigurao je titulu šampiona Formule 1 na Velikoj nagradi Meksika u nedelju uveče.

Antoneliju je bilo potrebno da bude među devet najboljih, a on je završio na trećem mestu, čime je i zvanično postao prvak.

1/7 Vidi galeriju Kimi Antoneli, vozač Formule 1 Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Italijanski vozač srušio je tako rekord Sebastijana Fetela, koji je do juče bio najmlađi svetski prvak Formule 1. Nemac je postao šampion 2010. godine sa 23 godine i 134 dana, dok je Antoneli to učinio sa 20 godina i 68 dana.

Međutim, Antoneli, iako je svetski prvak, neće zaraditi mnogo. Prema pisanju inostranih medija, u ovoj sezoni mu je godišnja plata oko 3,4 miliona dolara, što ga stavlja pri samom dnu tabele najplaćenijih vozača u Formuli 1.

Vrhunske zvezde poput Maksa Verstapena i Luisa Hamiltona zarađuju oko 60 do 70 miliona dolara po sezoni, dok Džordž Rasel, drugi vozač Mercedesa, zarađuje oko 30 miliona dolara.

Naravno, treba istaći da će Antoneli na osnovnu godišnju platu od oko 3,4 miliona dolara dobiti bonus koji je mnogo veći, odnosno na svoj konto će staviti dodatnih 10 do 12 miliona dolara.