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Antoneli je sinoć zauzeo treće mesto u trci u Meksiko sitiju i sa 20 godina i 68 dana postao najmlađi šampion Formule 1, četiri trke pre kraja sezone.

1/7 Vidi galeriju Kimi Antoneli, vozač Formule 1 Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Rasel je sezonu počeo kao izraziti favorit za titulu, ali ga je Antoneli ubedljivo nadmašio. Rasel je u nedelju počeo trku sa drugog mesta, ali je zbog lošeg starta izazvanog tehničkim problemom u prvom krugu pao na šesto mesto. Tokom tog kruga procenjeno je i da je izazvao sudar sa vozačem Red Bula Isakom Hadžarom, zbog čega je kažnjen sa 10 sekundi, a trku je završio na šestom mestu.

Pre nego što je posle trke napustio stazu, Rasel je bio među prvima koji je lično čestitao Antoneliju, uz zagrljaj. ; ; Mercedes je tada saopštio da Rasel neće davati izjave posle trke, ne navodeći razlog, ali je Volf kasnije objasnio šta se dogodilo.

"Video sam Džordža posle trke, dok je stajao na FIA vagama i očigledno je bio veoma potresen zbog svega što se dogodilo. ;Bilo je to sjajno sportsko ponašanje kada je otišao da vidi Kimija. Džordža poznajem veoma dugo. Kada sam ga video, pomislio sam da je za jednog vozača ovo katastrofalan trenutak", rekao je Volf, preneo je Skaj.

"Možda je ova trka bila odraz njegove sezone. Ovo je bila trka u kojoj je mogao da pobedi. Imali smo dovoljno brzine u bolidu, ali smo ga izneverili već na prvom pravcu. Isporuka energije nije bila onakva kakvu smo očekivali. U ovom trenutku sam potpuno uz njega. I sam sam bio u situacijama sa kojima je veoma, veoma teško izaći na kraj.Zato je potpuno razumljivo što nije obavio medijske dužnosti i što je napustio stazu. Iznenadilo bi me da je ostao", dodao je on.

Mercedes je zbog Raselovog izostanka sa obaveznih medijskih aktivnosti kažnjen sa 5.000 evra.

U generalnom plasmanu Rasel je pao sa drugog na četvrto mesto, dok je pobednik trke Maks Verstapen iz Red Bula sada drugi. Vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je zauzeo drugo mesto u trci, ostao je treći u šampionatu.

Rasel bi trebalo da se obrati medijima u četvrtak u Brazilu, uoči Velike nagrade Sao Paula.

U saopštenju Mercedesa nakon trke u Meksiku, Rasel je čestitao Antoneliju i rekao da je mladi Italijan zaslužio titulu, da je imao sjajnu sezonu i da bi trebalo da bude ponosan na svoj uspeh, ali da je razočaran trkom u Meksiku.

"Nažalost, iza mene je veoma razočaravajuća trka. Dobro sam startovao i bio u odličnoj poziciji, ali smo potom imali problem zbog kojeg nisam imao punu isporuku snage na pravcu. Zbog toga smo izgubili mnogo pozicija i ostali bez mogućnosti da ostvarimo dobar rezultat. Frustrirajuće je kada ti trku poremeti nešto na šta ne možeš da utičeš, ali to je deo trkanja", naveo je on.

"Posle ovog vikenda ćemo se resetovati i pokušati da se vratimo još jači u Brazilu. I dalje imamo šampionat konstruktora koji bi trebalo da osvojimo i potpuno sam fokusiran na to da pomognem timu da ostvari taj cilj", dodao je 28-godišnji britanski vozač.

Trka za Veliku nagradu Sao Paula vozi se u nedelju od 18 časova.