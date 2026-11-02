Slušaj vest

U izuzetno neizvesnom i uzbudljivom derbiju 11. kola Vaterpolo regionalne lige, Radnički iz Kragujevca slavio je na gostovanju Budvi, rezultatom 10:8 čime je zaokružio perfektan učinak u prvoj polovini ligaškog dela sezone.

Vidljiv je bio veliki umor u obe ekipe, od zgusnutog rasporeda jakih mečeva u proteklom periodu, a u sastavu Radničkog odmor su ovoga puta dobili Duško Pijetlović i Nikola Dedović.

1/6 Vidi galeriju VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički, VK Radnički Kragujevac, Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Prvo poluvreme proteklo je u tvrdoj borbi sa malim brojem golova, tokom koje su se timovi smenjivali u minimalnom vođstvu sve do finiša, kada su se Šumadinci sa dva vezana pogotka Strahinje Rašovića prvi put odlepili na „plus dva“ – 6:4.

Početkom drugog poluvremena izabranici Uroša Stevanovića došli su i do tri gola razlike, preko Josipa Vrlića (8:5), potom su istu prednost imali i početkom poslednje deonice (9:6), ali daleko od toga da je tu bio kraj drame. Pet minuta pre kraja Budva je sa dva vezana gola Stanojevića prišla na samo gol zaostatka (9:8), posle čega su gosti propustili nekoliko izglednih prilika da reše utakmicu. Ipak, minut i 51 sekundu pre kraja Strahinja Rašović je pogodio sa igračem više i praktično rešio pitanje pobednika.

Najefikasniji bio je upravo Strahinja Rašović sa tri gola, a pratili su ga Andrija Prlainović i Nikola Jakšić sa po dva. Po dva gola za Budvu postigli su Marino Čagalj, Marko Mršić, Bogdan Gavrilović i Đorđije Stanojević.

Šumadinci u subotu gostuju niškom Naisu, a onda ih očekuje i derbi prvog dela sezone, sa Pro Rekom, u Kragujevcu, 10. novembra.

Budva – Radnički 8:10 (1:2, 3:4, 2:2, 2:2)

BUDVA – Bazen: „Dragan Trifunović“. Sudije: Vuk Milović (Kraljevo) i Siniša Matijašević (Herceg Novi).

BUDVA: Lazović, Čagalj 2, S. Ćekotvić, L. Dragović, Mršić 2, Gavrilović 2, Vukčević, Dabić, Stanojević 2, Biljaka, N. Dragović, Savić, D. Ćetković, Franeta. Trener: Nebojša Milić.

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 3, Lukić 1, Ranđelović, P. Jakšić, Vrlić 1, Prlainović 2, N. Jakšić 2, Murišić 1, Vapenski, Vlahopulos, V. Rašović, Marcelić, Dadvani. Trener: Uroš Stevanović.