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Kenig je rekao da namerno ne govorio o Mihaelu Šumaheru sa članovima njegove porodice jer poštuje njihovu želju da sve oko legendarnog šampiona ostane privatno.

"O svemu odlučuju isključivo najbliži članovi porodice, odnosno supruga Korina, ćerka Đina i sin Mik. Čak i kada bih nešto saznao, iz odanosti prema Mihaelu zadržao bih to za sebe. Zato članovima porodice ništa i ne postavljam kao pitanje“, rekao je Nemac za "Bild" i dodao:

"Svi članovi porodice su vrlo brzo posle Mihaelove nesreće jasno stavili do znanja da ne žele da dele detalje sa javnošću. I dalje poštujem tu želju, koju mi je Korina lično prenela. O tome ne razgovaram ni sa njegovim sinom Mikom, ni sa bratom Ralfom, iako smo redovno u kontaktu".

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Pozvao je nemački novinar fanove da poštuju želju porodice.

"Razumem ljude, posebno one koji su svake nedelje pratili Formulu 1 i slušali italijansku i nemačku himnu kada bi Šumi pobeđivao za Ferari. Ali odluka je u rukama porodice, koju sve ovo duboko i lično pogađa. Oni su tako odlučili i to je njihovo pravo. Hajde da svi to poštujemo", zaključio je nemački novinar.

Ispovest pilota koji je spasio Šumahera

Pilot koji je 29. decembra 2013. godine prebacio Mihaela Šumahera do bolnice se nedavno oglasio.

Janik Daines je pre 13 godine bio pilot helikoptera kojim je spasilačka ekipa stigla do Mihaela Šumahera nakon stravične nesreće koju je imao na skijanju, a zatim legendarnog sportistu prebacio u bolnicu.

Nakon više od 12 godina od nesreće Daines se oglasio i prisetio događaja koji nikada neće zaboraviti.

"Spasilac je iskočio iz helikoptera s doktorom i rekao mi: 'Idemo kod Šumahera!'. U početku sam mislio da se šali, ali kad nam je komandant naredio da sklonimo mikrofone i GoPro kamere, a ujedno i da se zabrani novinarima da nas prate, shvatio sam da je to istina", rekao je Daines za francuski "Ekip".

Poručio je da je pokušao da razmišlja kao da nije reč o planetarno popularnoj osobi.

"Podsvesno, pritisak je bio tu jer sam znao da je obožavan kao Bog, ali za mene je on bio samo još jedna teško povređena osoba".

Šumaher je stavljen u indukovanu komu, a u bolnici je proveo šest meseci.

Pilot je opisao trenutak kada je prvi put ponovo došao u bolnicu.

"Nekoliko dana nakon nesreće vratio sam se u bolnicu kako bih prevezao još jednu povređenu osobu. Ono što sam video me je šokiralo: bilo je toliko autobusa, crvenih zastava i ljudi, pa je sve bilo pretvoreno u stazu Formule 1. Bilo je neverovatno", poručio je Daines.

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