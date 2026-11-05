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Jubilarni skup najboljih sportista planete uveličaće nekadašnji šampioni Fjodor Jemeljanenko i Islam Mahačev, planetarno daleko poznatiji kao legendarni MMA borci i osvajači pojasa.

"Na prvom prvenstvu učestvovalo je 11 zemalja, a u Taškentu će se takmičiti borci iz 101 zemlje rekao je predsednik Međunarodne federacije (FIAS) Vasilij Šestakov opisujući razvoj samboa u prethodniih pet decenija.

"Veliko nam je zadovoljstvo što su sa nama veliki sambo šampioni Fjodor Jemeljanjenko i Islam Mahačev, borci koje poznaju milioni ljudi širom planete".

Foto: Profimedia

Na pitanje koliko mu je sambo značio za uspehe u MMA Mahačev je odgovorio:

"Sambo je najbolja baza za MMA i specifične detalje, naš trener nas je vodio da se takmičimo na što više takmičenja, većih i manjih, u sambu i džudu kako bismo stekli što više veština koje su nam bile od velike koristi.

Fjodor Jemeljanjenko naglasio je da mu je izuzetno drago što će se na predstojećem Svetskom prvenstvu u sambu za slepe i slabovide takmičiti i dame, zatim šaljivo odgovorio na slično pitanje koje je prethodno upućeno Mahačevu:

"Želeo sam da ove godine u Moskvi učestvujem na prvenstvu Rusije, pripremao sam se, jer uživam i volim sambo. Nadam se da ću se takmičiti na sledećem, da proverim mlađe snage", rekao je slavni šampion.

"Za sve što sam postigao zahvaljujem sambu koji mi je dao jaku osnovu. Glavni kvaliteti koje sam stekao u sambu su brzina i kvalitet, jer dosta je sitnih detalja i trikova na koje protivnici nisu imali odgovor i nikad nisu znali šta sve mogu da očekuju", naglasio je Jemeljanjenko.

Srbiju će na takmičenju u Uzbekistanu predstavljati dvoje boraca u sportskom sambu Milica Nešković (preko 80 kg) i Milan Mihajlović (do 88 kilograma).

"O snazi ovogodišnjeg Svetskog prvenstva svedoči i rekordan broj zemalja učesnica. Konkurencija Neškovićeve i Mihajlovićeva biće izuzetno jaka, ali najvažnije je da su oni fiziki i psihički spremni za izlazak na borilište. Kao i uvek, mnogo će zavisiti i od žreba. Sigurna sam da će oboje dati maksimum, a nadamo se da ćemo se kući vratiti sa što boljim rezultatom", istakla je selektorka Srbije Svetlana Vajnberger Mihelčić.

Milici Nešković žreb nije bio naklonjen jer će u osmini finala odmeriti snage sa Ruskinjom Artošinom, favoritom za zlatnu medalju.

Milan Mihajlović je slobodan u osmini finala, a u četvrtfinalu za rivala će imati pobednika iz duela Harutunjunjan (Jermenija) Pašinski (Izrael).

(Tanjug)