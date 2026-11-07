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Njihov duel u prvoj krivini prošlonedeljne trke za Veliku nagradu Meksika koštao je Ferari gotovo izvesne pobede, a možda i dvostrukog trijumfa, a to je iskoristio vozač Red Bula Maks Verstapen i pobedio.

Hamilton je tokom trke rekao da ekipa ima velike probleme, a po njenom završetku da su timu potrebni ozbiljni razgovori, zbog dogovora kako da se spreči ponavljanje sličnih situacija. Sedmostruki svetski šampion doveo je u pitanje način na koji Lekler pristupa takvim duelima.

Pojedini stručni komentatori su ocenili da Lekler deluje posebno agresivno kada se trka protiv Hamiltona, upoređujući incident u Meksiku sa prvom krivinom na Velikoj nagradi Singapura prošlog meseca, kada se borio sa Verstapenom za vođstvo, preneo je Skaj.

Na pitanje novinara u Brazilu, uoči predstojeće trke za Veliku nagradu Sao Paula, da li i on tako misli, Hamilton je odgovorio: "Da. Vidim isto što i vi".

"U Singapuru je bio potpuno uporedo sa Verstapenom, točak uz točak, potpuno sa unutrašnje strane u prvoj krivini, boreći se za vođstvo. Mislim da je to definitivno bilo drugačije. ;Ali, ako pogledate njegove duele sa timskim kolegama, isto je bilo i sa Sebastijanom Fetelom, kao i sa Karlosom Saincom", naveo je Hamilton.

Hamilton i Lekler su tokom prve dve zajedničke sezone u Ferariju uglavnom delovali kao da imaju prijateljski odnos van staze, ali je ove sezone bilo nekoliko napetih situacija tokom trkanja, pošto su se često nalazili u neposrednom duelu.

1/8 Vidi galeriju Luis Hamilton i Kim Kardašijan Foto: instagram/kimkardashian, instagram/lewishamilton

Među njima je i incident u prvom krugu na Ferarijevoj stazi u Monci u septembru, kada je Hamilton završio na šljunku dok su se borili jedan pored drugog u prvoj šikani. Lekler se posle tog incidenta izvinio timskom kolegi.

"On je već dugo ovde, koliko, osam godina? ;Veoma je duboko povezan sa timom i znao sam da će to uvek predstavljati izazov. ;Uvek sam poštovao tu činjenicu kada sam dolazio u tim. Zaista sam se trudio da izgradim dobar odnos sa Šarlom, da premostimo razlike i obezbedimo skladnu saradnju, uz zajednički naporan rad", rekao je on.

"Uvek sam nastojao da budem pun poštovanja, tako da nije lako kada neko poput mene dođe u tim. Veoma sam direktan, stalno insistiram na promenama i nastaviću da ih zahtevam. ;Dokle god budem ovde, tako će i biti. Došao sam da pobeđujem, a da biste pobeđivali, morate da sarađujete sa svima oko sebe", dodao je najuspešniji vozač Formule 1.

Hamilton je naveo da su svi u ekipi na istoj strani i da bi svi "u tom čamcu trebalo da veslaju istim tempom i jednakom snagom".

"Morate da insistirate, ja moram da insistiram, ali i drugi moraju da me podstiču kako bih napredovao. Svi uvek možemo da podignemo nivo i budemo bolji. ;Iskreno verujem da ovaj tim sledeće godine može da se bori za titulu", ocenio je.

Šampionat Formule 1 nastavlja se u nedelju od 18 časova trkom za Veliku nagradu Sao Paula.

Međutim, pošto se dirktor ekipe Ferarija Frederik Vaser nakratko vratio u sedište tima u Italiji, a Lekler je otputovao kući u Monako zbog rođenja prvog deteta, Hamilton je rekao da još nisu imali priliku da detaljno razgovaraju o daljim koracima.

Hamilton je rekao da je "sasvim prirodno bio frustriran i da je i dalje frustriran" zbog onoga što se dogodilo u Meksiku i dodao da razgovori moraju da se održe kada se za to ukaže prilika.

"Za sada ne postoji plan, jer nismo imali priliku da svi zajedno sednemo i razgovaramo licem u lice. ; ;Ne mislim da ćemo sve probleme rešiti i razjasniti na jednom sastanku, ali je važno da ono što sada izgradimo stvori dobre temelje za narednu godinu. ;Na neki način mi je drago što smo prošli kroz takvo iskustvo. Naravno, više bih voleo da smo pobedili i ostvarili dvostruki trijumf, ali iz ovoga možemo da naučimo nešto i jedino možemo da postanemo jači", naveo je on.

Britanski vozač izrazio je uverenje da ekipa može da se bori za titulu 2027. godine.

"Zaista verujem da sledeće godine možemo da pobeđujemo i da se borimo za svetsku titulu. To je jedini cilj. ;Trenutno mi je fokus na tome da zadržimo nivo performansi koji smo dostigli u poslednjih nekoliko trka, pre svega kada je reč o realizaciji na stazi, a zatim i na radu na bolidu za narednu sezonu", rekao je.

Na pitanje kako će pristupiti razgovorima sa Vaserom i Leklerom, Hamilton je rekao: "Mislim da je sve u komunikaciji i međusobnom razumevanju".

"Nisam mnogo razmišljao o tome kako će sastanak izgledati i kako će proteći. To nikada ne možete da znate unapred. ;Ali ono što ću sigurno uraditi jeste da ostanem dosledan sebi. Neću bežati od odgovornosti za bilo koji svoj postupak ili odluku koju donesem u interesu tima. Nastaviću da insistiram na promenama. ;Neću dozvoliti da me ućutkaju", rekao je.

On je odbacio tvrdnje da su njegove poruke putem radija tokom trke u Meksiku, u kojima je komentarisao incident, bile sračunate.

"Iskreno, nije me briga kako se bilo ko oseća zbog onoga što sam rekao. Kada govorim o tome kako se osećam u datom trenutku, ne krijem emocije. ;Želim da odgovorim na to činjenicom da vam je tokom trke puls oko 170, vozite brzinom od 320 kilometara na sat i nemate vremena da proračunavate šta ćete reći, da razmišljate o tome kako ćete nešto formulisati i šta će mediji kasnije napisati", rekao je Hamilton.

"O tome jednostavno ne razmišljate. ;Obično frustraciju ispoljite prema ljudima u timu, posebno rukovodiocima, kada niste zadovoljni određenim odlukama. ;Osim toga, sudije su nas oduvek podsticale da prijavimo svaki problem na stazi. Na primer, ako vas neko ometa ili vam blokira putanju, očekuje se da to prijavite", dodao je on.

Sedmostruki svetski šampion rekao je da je važno da svi budu otvoreni i da će on nastaviti tako da se ponaša.

"Naravno, ponekad kažete nešto zbog čega biste možda kasnije mogli da zažalite. Ja ne žalim. Nikada se nisam izvinjavao zbog toga što sam iskren i što pokazujem svoje pravo lice. ;I neću dozvoliti da me ućutkaju. Niko mi nije tražio da prestanem da govorim ono što mislim i tako će i ostati", naveo je on.