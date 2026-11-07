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"Veoma sam uzbuđen što sam ovde. Ovo je dobra prilika da, pre svega, pokušam da završim sezonu na najbolji način, ali imam osećaj i da pripreme za 2027. godinu počinju već sada. Važno je da sezonu završim dobro i snažno, kako bih stekao samopouzdanje i spremno dočekao 2027. godinu", rekao je Antoneli, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Antoneli je u utorak posetio imanje porodice Ajrtona Sene i seo u jedan od bolida Lotusa kojima je legendarni trostruki svetski šampion vozio tokom osamdesetih godina.

Na trci u Interlagosu ovog vikenda nosiće i posebno dizajniranu kacigu u čast Sene.

Antoneli je rekao da bi voleo da je imao više vremena da shvati šta mu se sve dogodilo prethodnih dana.

"Ovih dana sam prošao kroz neverovatan niz događaja. Osvojio sam titulu, a zatim proveo vreme sa porodicom Sene, što je samo po sebi bilo neverovatno iskustvo. Zato bih zaista voleo da sam imao malo više vremena da zastanem, razmislim i postanem svestan svega što se dogodilo", rekao je 20-godišnji italijanski vozač.

1/6 Vidi galeriju Kimi Antoneli - šampion Formule 1 Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Antonli je dodao da mu činjenica da je postao svetski šampion "i dalje deluje nestvarno".

Jedan od najdražih trenutaka koji će pamtiti iz prošlog vikenda u Meksiko sitiju bio je kada su ga višestruki svetski šampioni Luis Hamilton iz Ferarija i Maks Verstapen iz Red Bula posle trke na pobedničkom postolju podigli na ramena.

"Već sam uramio fotografiju i sigurno ću je okačiti na zid jer je to zaista poseban trenutak. Ko bi to mogao da očekuje? Nisam ni pomišljao da ću titulu proslaviti na takav način. To što su me podigli na ramena bilo je kao šlag na torti", rekao je Antoneli.

"Uvek ću im biti zahvalan na tome jer je veoma posebno kada takav gest dobijete od dvojice izuzetnih vozača koji su ispisali istoriju ovog sporta. ;Još je posebnije to što je sve bilo iskreno, to je nešto što su zaista želeli da urade. ;Bio je to izuzetno poseban trenutak i nadam se da ću ih ponovo videti kako bih im se na pravi način zahvalio, u malo mirnijoj atmosferi jer mi je to zaista mnogo značilo", dodao je on.

Trka za Veliku nagradu Sao Paula vozi se u nedelju od 18 časova.