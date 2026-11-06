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Andrejev je prošle godine bio pozitivan na anabolički steorid mesterolon i suspendovan je do novembra 2029. godine, saopštila je Međunarodna agencija za testiranje (ITA).

"Poznato je da mesterolon ima snažno androgeno dejstvo, jer povećava nivo testosterona i podstiče razvoj muških polnih karakteristika", navodi se u saopštenju ITA.

On ima pravo žalbe pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS).

1/5 Vidi galeriju Dizanje tegova Foto: Fei Maohua / Xinhua News / Profimedia, Profimedia, Instagram

Andrejev je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 73 kilograma na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, dok je na Igrama u Tokiju 2021. zauzeo peto mesto u toj kategoriji.

Uprkos dopingu, 29-godišnjem Andrejevu neće biti oduzeta olimpijska medalja.

Andrejev je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama mladih 2014. godine, a dva puta je bio i šampion Evrope.